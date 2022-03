Preparação para CAN’2023: Cabo Verde defronta Guadalupe a 23 de Março na França

15/03/2022 23:58 - Modificado em 15/03/2022 23:59

A selecção nacional de futebol defronta no próximo dia 23 deste mês, a sua congénere de Guadalupe, no Estádio de la Source, na França, em partida amigável que marca o início dos trabalhos de preparação para o CAN’2023.

De acordo com o plano da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), trata-se do primeiro de três jogos de preparação dos “Tubarões Azuis”, nome por que é conhecida a seleção cabo-verdiana, em jogos de preparação para o Campeonato Africano das Nações, CAN’2023, que acontece na Costa do Marfim.

O jogo com Guadalupe realiza-se na cidade de Orléans, no Estádio de la Source, às 18:00 de Cabo Verde, sendo que de seguida viaja para Espanha, onde a 25 do corrente mês Cabo Verde defronta Liechtenstein para terminar esta série no amistoso frente a San Marino.

O presidente da FCF garantiu que esses convites surgiram na sequência da prestação de Cabo Verde no CAN´2021, realizado nos Camarões, onde Cabo Verde foi eliminada nos oitavos-de-final pelo Senegal, selecção que viria a conquistar o título.