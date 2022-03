Brasileiro detido em São Vicente por tráfico internacional de droga fica em prisão preventiva

15/03/2022 23:36 - Modificado em 15/03/2022 23:36

Um indivíduo do sexo masculino, de nacionalidade Brasileira, foi encontrado, no domingo, 13 Março, em flagrante delito na posse de 6, 160 kg de cocaína em forma de pó, após desembarque num voo da TAP, no Aeroporto Internacional Cesária Évora em São Vicente.

O jovem de 25 anos de idade é suspeito da prática de um crime de Tráfico Internacional de Droga, foi detido pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo, (DICM), – Brigada De Investigação De Tráfico Estupefaciente (BITE), no âmbito do combate ao narcotráfico, durante o controlo de passageiros.

O detido foi presente ao Tribunal da Comarca de São Vicente na segunda-feira para o primeiro interrogatório de arguido detido e aplicação de medida de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado – Prisão Preventiva.

Ainda a PJ informa que foi contactada pela Polícia Nacional da ilha do Maio, no passado dia 8 de Março, comunicando o desaparecimento de uma adolescente de 16 anos de idade, sexo feminino, que segundo informações, no dia 5 do corrente, efetuou uma viagem à capital do país.

A policia de investigação diz que das diligências encetadas, foi possível falar com a menor via telefone e saber que estava bem e que estava na cidade da Praia à revelia da mãe porque não queria ficar na ilha do Maio recusando, no entanto, colaborar na sua localização.

“Apesar da recusa de colaboração da menor, as diligências da PJ continuaram com o apoio da Brigada Externa da SICP, culminando no dia 10 de Março, com a localização da menor na localidade de Achadinha e encaminhamento para a Polícia Judiciária”, refere a PJ em nota que afirma ainda que desde o dia 11 de Março, a menor encontra-se na ilha do Maio, aos cuidados da mãe.