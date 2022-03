São Vicente: Doentes renais em tratamento de hemodiálise estão a passar dificuldades sem o subsídio

16/03/2022 00:27 - Modificado em 16/03/2022 00:28

Doentes com insuficiência renal crónica ou aguda, que se encontram atualmente, em tratamento de hemodiálise em São Vicente, voltaram a protestar contra o atraso no pagamento dos subsídios de tratamento. É que quase todos, dependem, único e exclusivamente do dinheiro por não poderem trabalhar devido à doença, que deixa-os em estado debilitado, estão a passar por dificuldades.

Dizem que já estão há três meses sem receber o pagamento do subsídio pelo sistema não contributivo e que isso tem causado outros transtornos, aliada a problemática de saúde que enfrentam. São das ilhas de Santo Antão, Sal, São Nicolau e também de São Vicente, e a maioria não tem ninguém a quem recorrer para alivia-los.

Manuel Delgado, um dos pacientes mais velhos em tratamento diz que a reclamação não é em vão e justifica. “Já vão dois meses que não pagamos renda e sem o dinheiro que é nos atribuídos pelo Estado não temos como arcar com as despesas”.

É que para fazerem o procedimento precisam de alimentar para enfrentarem as horas de tratamento. “Temos que ter a alimentação em dia e de forma cuidada, já que não podemos comer muitas coisas. As vezes precisamos de descolar de carro, porque o procedimento, nos deixa exaustos”, lamenta este paciente que apela aos responsáveis a resolverem o problema.

“Queremos que olhem para nós. Esta é uma situação que não pedimos para estar e não conseguimos trabalhar. Estamos longe da nossa família”, sustenta Manuel Delgado, que diz ainda que, quando passam muito tempo sem pagarem, não o fazem na totalidade. “Junta-se três meses de atraso e pagam um. E quando é assim não conseguimos arcar com as responsabilidades porque o atraso nos pagamentos nos obriga a contrair muitas dívidas para não passarmos fome”.

Maria das Dores, da cidade do Porto Novo, Santo Antão, a sua situações, expõe é mais crítica, porque já prestes a ficar sem casa devido a dívidas de renda. “Estou a dois meses sem pagar renda e a dona da casa já a pediu que desocupe o espaço por falta de pagamento” conta esta paciente em lágrimas, porque segundo a mesma, não tem a quem recorrer.

Além da sua saúde a sua maior preocupação é com o filho menor que vive com ela.

Já Oldegar Fernandes natural da ilha de São Vicente disse que estava na manifestação, porque conforme o mesmo, que está em tratamento há dois anos, nunca recebeu nenhuma ajuda do Estado. “Era quase dois anos de fazer hemodiálise, não tenho nenhum apoio. Era pescador, trabalhava por conta própria e depois de saber da doença não consigo mais trabalhar”, refere este jovem que diz que uma hora está internado, hora debilitado. E quase sempre no hospital em tratamento e não pode fazer esforços.

Questionado se já contactaram os responsáveis para saberem os motivos deste atraso no pagamento dos subsídios, dizem que até agora não conseguiram.

“Ninguém fala connosco. Não respondem. Quando tentamos contactar dizem que é outra pessoa e quando é assim não conseguimos expor o problema a partir de São Vicente”.

Quando estavam na cidade da Praia, dizem, estavam directamente perto dos responsáveis e conseguiam expor a situação. Mas de São Vicente é praticamente impossível obter qualquer resposta. “Nem telefone atendem”, criticam.

Os doentes renais escolheram o Palácio do Povo para tentarem falar com o Presidente da República, que se encontra de visita em São Vicente, mas não conseguiram porque a programação foi toda cancelada. Mas esperam conseguir encontrar com o PR esta quinta-feira, para expor a situação.

Elvis Carvalho