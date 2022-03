São Vicente: OMCV já tem disponível número para atendimento à VBG

15/03/2022 17:40 - Modificado em 15/03/2022 17:40

O gabinete para prestar consultoria jurídica às vítimas de Violência Baseada no Género (VBG) em São Vicente disponibilizou o número móvel 9745112 para atendimento, cujo escritório está sediado na Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV).

Na altura da abertura do Gabinete de consulta jurídica às vítimas de VBG, a advogada e mentora deste projeto, Laís Reis, avançou que este serviço gratuito é direcionado a pessoas mais carenciadas, ou seja, que não têm condições para pagar um advogado para uma consulta jurídica.

“Nós vamos além da consulta presencial porque nós teremos formas de auxiliar a vítima a distância, através das redes sociais, desde que a pessoa, homem ou mulher, tenha internet ou um número operável, pois não queremos simplesmente limitar esta consulta jurídica a nível de São Vicente”, explicou a advogada.

Conforme Lais Reis, uma vítima distante pode ter acesso a consulta jurídica, através de marcação ou agendamento, já que vai existir um único número de atendimento (9745112).

“Nós teremos um número só para as vítimas e então sempre que o telefone tocar já sabemos que é uma vítima que está para fazer um agendamento”, indicou, lembrando que as consultas jurídicas são prestadas todas as quartas-feiras das 10h às 12h.

O Gabinete de Consulta Jurídica pretende trabalhar junto a parceiros. “Nós não pretendemos trabalhar sozinhos. Aqui não só vou esclarecer os direitos, mas será feito um encaminhamento, por exemplo ao ICIEG e autoridades policiais, que são os nossos parceiros. Se nós não trabalharmos em rede não vamos conseguir combater este fenómeno”, finalizou a advogada Laís Reis.

A presidente da OMCV em São Vicente, Fátima Balbina, avançou que a abertura do gabinete no dia 7 deu início às comemorações do Março Mês da Mulher, lembrando que a 27 de Março, dia da Mulher Cabo-Verdiana a instituição fará 41 anos de existência.

AC – Estagiária