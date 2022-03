Câmara de Comércio de Sotavento considera que a cooperação Cabo Verde/Angola vai fortalecer a relação económica entre os dois países

O presidente da Câmara de Comércio de Sotavento considera que os acordos rubricados entre Cabo Verde e Angola abrem caminho para o reforço da cooperação em diversas áreas de negócio entre os 2 países. O mesmo admite que o momento vivido entre os dois países pode ser o prelúdio de uma cooperação empresarial mais robusta em África.

Para Marcos Rodrigues, esta é uma decisão oportuna nesta altura em que a ajuda orçamental se escasseia. Este responsável prevê ganhos em ambas as partes, desde logo a nível interno.

“já há alguma industria interessante a dar os seus primeiros sinais em Angola na questão do cimento e do ferro, para quem esteve atento durante esses últimos 7 anos”, observa o presidente do CCS, que fala ainda na “diversificação da sua economia” e aposta forte na “autossuficiência alimentar”.

Em relação a Cabo Verde, Marcos Rodrigues indica que o país tem apostado seriamente no turismo, mas, sublinha, vai continuar a ter “alguns problemas do ponto de vista de importação” e que com a os acordos rubricados pode sair “parcerias muito importantes com Angola”.

O presidente da CCS já olha para os mercados europeu e americano afetados pela crise do petróleo e pelos efeitos da guerra na Ucrania.

“A África tem respostas para dar e tem condições em termos de matérias-primas suficientes para poder responder e Cabo Verde poder ser também um hub de transformação de alguns produtos dos países africanos para colocar na Europa e nos Estados Unidos da América”, reiterou.

Ciente de que Cabo Verde não tem matérias-primas para transformarmos, Rodrigues salienta que “temos capacidade técnica”. “Podemos ter indústrias que possam transformar produtos que podem vir da África para depois colocarmos valor acrescentado nos mercados Europeu e Americano”, acrescentou.

Para além do acordo sobre os transportes aéreos, um pacote de instrumentos jurídicos assinados ontem entre Angola e Cabo Verde englobam garantias de proteção ao investimento e acordos a nível financeiro e diplomático.