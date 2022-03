ADECO pede aos consumidores para denunciar e a reclamar de preços exagerados dos produtos

15/03/2022 12:47 - Modificado em 15/03/2022 12:47

No dia que se assinala o dia Mundial do Consumidor, a Associação para a Defesa do Consumidor (ADECO) exorta os consumidores a denunciar e a reclamar de preços exagerados para que a associação possa expor as situações e levar as autoridades a agirem em conformidade com a lei.

O vice-presidente da ADECO, Eder Brito, diz que as autoridades têm uma enorme responsabilidade pela lei de defender o consumidor, mas isso não se verifica.

“Será que estamos perante uma especulação de preços? Será que estamos perante um caso de açambarcamento?” questiona Eder Brito que diz que são casos que quem tenha esse poder de agir, competência definida por lei, deveria estar a investigar a fim de realmente entender o que é que passa no nosso mercado que é livre.

Mercado esse, que mesmo sendo livre existem “regras” que devem ser respeitadas, e portanto, indica, “as autoridades devem agir”.

O dia mundial do consumidor é um dia para se lamentar. Sentimento expresso pelo vice-presidente da Associação para a Defesa do Consumidor (ADECO), é que, justifica Eder Brito, as autoridades que tem a responsabilidade legal de defender o consumidor não o fazem.

No nosso país o direito do consumidor está previsto na constituição, mas de acordo com o vice-presidente da ADECO não é respeitado e nem por quem deveria respeitar e nem por quem tem poderes como autoridade para defender o consumidor.

“Em Cabo Verde é um dia que devemos sim lamentar. O respeito pelo que está escrito na nossa constituição não tem sido devidamente implementado, nem pelos operadores económicos”, sublinha.

Brito afirma que há necessidade de uma maior intervenção das autoridades, nomeadamente do governo, das agências reguladoras, das inspeções gerais das atividades económicas e das câmaras municipais.

É neste sentido que a ADECO pede aos consumidores para denunciar e a reclamar de preços exagerados para que a associação possa expor as situações e levar as autoridades a agirem em conformidade.

Neste dia mundial do consumidor o vice-presidente da ADECO apela a um maior engajamento da população cabo-verdiana inscrevendo-se como sócio.

A 15 de março assinala-se o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, cujo objetivo é divulgar os direitos dos consumidores à sociedade civil e sublinhar as necessidades dos consumidores.

AC – Estagiária