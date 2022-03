“Mentoras de mulheres” promovem primeiro “Encontro de Mulheres Protagonistas”

Mentoras de mulheres realizam, no sábado, a primeira edição do “Encontro de Mulheres Protagonistas”, na ilha do Sal, visando promover o empreendedorismo e a liderança feminina, no âmbito da comemoração de Março, mês da mulher.

Sandra Nazaré, consultora de negócios e Salete Alves, advogada são as duas mentoras de mulheres empreendedoras, que pretendem organizar a primeira edição do denominado “Encontro de Mulheres Protagonistas”, que terá lugar num dos hotéis da cidade de Santa Maria, sob o lema “No oneis you andthatis your super power”.

Segundo Salete Alves, este primeiro Evento de Networking de “Mulheres para Mulheres”, visa promover o empreendedorismo e a liderança feminina e os seus desafios nas várias áreas das suas vidas.

Explicou que a escolha do nome em inglês, é porque a sua fonte é em inglês, uma frase do Dave Grohl que quer dizer simplesmente que “Tu és única e este é o teu super poder”, daí se querer conservar a fonte, conforme notou.

A actividade contará com a participação de várias mulheres de referência na ilha do Sal, e palestrante internacional Evódia Graça, Coach de Liderança Feminina em Portugal e CPLP, especialista em liderança e imagem feminina.

O programa envolve exposição de produtos e serviços, workshops, ciclos de conversas, partilhas de experiências/histórias que conectam, casos de sucessos, palestras e formações.

“Histórias que conectam”, “Empoderamento feminino através do Tantra/A energia sexual como fonte de poder”, “Assume do teu protagonismo”, são temas que estarão em reflexão durante o encontro, orientadas, respectivamente, por Salete Alves, Cátia Lobo, advogada e terapeuta de técnicas manuais africanos, e Evódia Graça.

