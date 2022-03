Cabo Verde com um único caso ativo de Covid-19

14/03/2022 23:47 - Modificado em 14/03/2022 23:47

Cabo Verde registou nas últimas 24 horas apenas um caso positivo da covid-19 entretanto sete pessoas foram dadas como recuperadas da doença, conforme o Ministério da Saúde

De acordo com o boletim epidemiológico, das 374 amostras recebidos, somam-se 1 caso novo positivo e 7 recuperados (Paul 1, São Vicente 1, Sal 4 e Boa Vista 1).

Com os dados desta segunda-feira, o país passa a contabilizar 1 caso ativo, 55453 casos recuperados, 401 óbitos, 43 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 55907 casos positivos acumulados.

No sentido de mitigar as consequências da pandemia da covid-19 em Cabo Verde, as autoridades sanitárias apelam às pessoas para aderirem à campanha de vacinação contra a covid-19 que está a decorrer em todo o país, para que todos possam estar mais protegidos o mais rápido possível.

A mesma fonte reforçou ainda o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da covid-19.

