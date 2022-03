Peça Teatral “Chiquinho” vai mais uma vez ser apresentada em Portugal

14/03/2022 23:42 - Modificado em 14/03/2022 23:43

A Casa de Teatro de Sintra vai receber no dia 19 de Março, a peça teatral “Chiquinho” da companhia de teatro FladuFla. O grupo tem estado a trabalhar para levar a peça adaptada desta obra de Baltasar Lopes à diáspora cabo-verdiana, a partir deste mês.

Conforme uma publicação do Ministério da Cultura na sua rede social, “Chiquinho” é o nome da peça de teatro inspirada na obra literária de Baltasar Lopes, com o mesmo nome.

Esta criação teatral é fiel à poesia do romance e conta a história do protagonista a partir da sua infância, a sua juventude em São Vicente e o seu regresso a São Nicolau, até ao momento da sua partida para a América.

A história retrata as conjunturas da seca e toda a dinâmica do povo das ilhas, com foco em São Nicolau, numa luta persistente contra a fome, face à esperança eterna na chuva que não cai.

Os três atores e uma atriz, interpretam vários episódios desta história que colocou o seu autor na lista dos clássicos da literatura cabo-verdiana.

Em Janeiro deste ano, o vice-presidente da companhia de teatro FladuFla, Sabino Baessa explicou que a ideia é levar essa adaptação de obras e clássicos da literatura cabo-verdiana para a diáspora cabo-verdiana na Europa, Américas e África.

Segundo o responsável, o pontapé de saída é dado em Março deste ano, em Portugal, com peça adaptada da obra de Baltasar Lopes “Chiquinho”, tendo em conta o sucesso que teve em 2021, ano da sua estreia.

AC – Estagiaria