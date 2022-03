Presidente da República de Cabo Verde considera histórica a visita do presidente da Angola

14/03/2022 23:40 - Modificado em 14/03/2022 23:41

O chefe de Estado de Angola, João Lourenço, esta de visita a Cabo Verde e conforme José Maria Neves, presidente da República de Cabo Verde é um momento “histórico” e que irá contribuir para redinamizar as relações entre os 2 países.

“Considero que esta visita histórica e vai ser um momento importantíssimo de redinamização das relações para chegarmos ao patamar almejado pelos dois países, claramente dito pelo presidente João Lourenço, no sentido de atingirmos o patamar de uma parceria estratégica entre os nossos 2 países”, diz JMN que espera que esta visita consiga atingir todos os seus “desideratos”.

E nestas relações entre CV e A, a intenção é recuperar o tempo perdido, diz o presidente angolano, para quem mais vale tarde do que nunca.

Já o presidente João Lourenço diz que “recuperar o tempo perdido significa dizer que muito poderia ter sido feito”, mas, justifica, que por razões de diversa ordem acabou por não acontecer mais cedo.

“Mas como se costuma dizer, mais vale tarde do que nunca”, afirma o presidente angolano que diz que este é o momento para fazer as coisas acontecer. “Julgamos ter chegado o momento para o fazer a partir de agora. Importa dizer que a comissão bilateral entre os 2 países não reunia a cerca de 14 anos e acaba de o fazer agora”, avança.

O Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, afirma que o país está “fortemente interessado” em fazer com que esta “caminhada” seja passo a passo com “segurança, com ambição e com resultados”.

“E em várias outras áreas quer económicas quer empresariais quer do reforço de diálogo político, diplomático nós estamos interessados”, sublinha o chefe do executivo cabo-verdiano.

Ainda João Lourenço reuniu-se com o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, para assinar os documentos finais da Comissão Mista Bilateral.

A visita de João Lourenço visa retribuir a visita de Estado que José Maria Neves efectuou a Angola, em Janeiro último, e vem contribuir para “elevar as excelentes relações” existentes e autenticar a parceria estratégica entre os dois países.

AC – Estagiaria