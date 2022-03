Emanuel Barbosa defende um MPD-PT “mais forte, mais coeso e mais junto da comunidade”

O Deputado Nacional Emanuel Barbosa, apresentou este domingo, 13, a sua candidatura a Coordenador do MPD-PT, em Cova da Moura, bairro emblemático da comunidade cabo-verdiana residente em Portugal, onde defendeu um partido “mais forte, mais coeso, mais junto da comunidade”.

“Avanço para mais um mandato porque entendo que, nesta fase conturbada que vive Cabo Verde, é preciso um partido mais forte, mais coeso, mais junto da comunidade, para poder enfrentar novos desafios e entregar-se a novos combates”, destacou Emanuel Barbosa no início da sua intervenção.

Segundo o Deputado Nacional, o MPD-PT não pode ser “refém de jogos subterrâneos e sistémicos, nem pode ter uma liderança manietável e teleguiada”, e avança ainda que o partido “precisa de uma liderança forte, engajada com a comunidade e com capacidade de mobilização da militância e da base de apoio”.

O candidato à sua sucessão sustenta, ainda, a “auscultação direta” da comunidade cabo-verdiana espalhada por Portugal. “Queremos um partido de proximidade, com as pessoas e para as pessoas”, defende Emanuel Barbosa.

O Deputado quer um MPD-PT “engajado com os grandes objetivos nacionais do Partido, bem integrado em todo o sistema MPD”, mas nunca perdendo “o sentido crítico, a capacidade de ter ideias próprias e a prioridade de construir uma rede de debate interno que repense o Partido para o futuro”, salientou.

Barbosa defende, também, “um partido plural, amplamente democrático e interventivo, sem figuras providenciais nem tiques de autoritarismo”. E deixou claro: “Queremos isto, precisamente, porque é esse o ADN do MPD”.

O deputado aludiu ao que não quer “um partido de aparelho, com práticas controleiristas e pensamento único”, que considera uma perversão do património identitário que esteve na origem do MPD.

Considerando que “vivemos um contexto político muito complexo, marcado pela crise mundial e por uma situação interna, em Cabo Verde, que nos coloca novas exigências”, o candidato dirigiu uma crítica à liderança nacional do Partido e ao Governo.

“Têm que saber comunicar, com rigor, sentido de responsabilidade, transparência e com a devida assertividade”, aconselha Barbosa.

Direcionando baterias para o principal adversário político, Barbosa defendeu que para o MPD-PT conseguir os seus objetivos, tem que “intervir mais junto da comunidade espalhada por Portugal”, e disputar “taco a taco o terreno com o adversário”, construindo “uma estrutura organizativa, de pensamento e ação que permita um combate firme à demagogia e à desinformação”.

É que, ainda segundo o Deputado, a “estratégia manhosa” do adversário “só tem êxito quando estamos ausentes”, e salientou que “os cabo-verdianos são inteligentes, não são um rebanho”.

Por último, Emanuel Barbosa disse contar com a renovação da confiança dos militantes, em 3 de Abril (data das eleições internas), bem como com “empenho” e “determinação” destes em “levar a mensagem” da sua candidatura “a todo o lado onde haja militantes do MPD”.

O Movimento para a Democracia assinala nesta segunda-feira, 14, o seu aniversário e conforme o Deputado são “32 anos de luta pelo Cabo Verde democrático, pela liberdade e por um referencial de princípios e valores, tendo como base o humanismo, o desenvolvimento e a justiça social”,

O mesmo referiu que “foi o MPD-PT que reintroduziu na agenda política as comemorações deste aniversário e da importância política de que se reveste para o País e para o nosso povo”.

AC – Estagiaria