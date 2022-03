Boing 737-700 da nova geração que a TAAG já está em Cabo Verde

14/03/2022 15:24 - Modificado em 14/03/2022 15:26

O Boeing 737-700 da companhia aérea angolana (TAAG ) disponibilizado à Cabo Verde Airlines chegou as 4h da manhã desta segunda-feira à Cabo Verde.

A presidente do Conselho de Administração da TACV, Sara Pires, explica que a vinda do aparelho está coberta pelas modalidades da Wet leasing numa primeira fase, e de dry leasing quando o avião for certificado pela agência da aviação civil.

“Vamos operar com um contrato de wet leasing, em que a TAAG vem com a sua tripulação e que é responsável pelo pagamento dos seguros e também a manutenção do aparelho”, avança a presidente do conselho da administração da TACV, Sara Pires.

A responsável indica que, este é uma exigência do regulamento aeronáutico em que o aparelho deverá operar durante pelo menos dois meses neste regime, só posteriormente operar no regime de dry leasing. Uma vez certificado o Boing traz cores de Cabo Verde Airlines e tripulação nacional.

Sara Pires não descarta a possibilidade de a companhia de bandeira vir a ter ao seu serviço mais aviões da TAAG – Linhas Aéreas de Angola.

“É nossa intenção recorrer, se possível, a outros aparelhos da TAAG. Para recordar a TAAG tem 19 aparelhos, portanto poderá ter interesse de alugar mais aparelhos a Cabo Verde”, salienta a presidente do conselho de administração da TACV, que espera que esta seja uma “parceria duradoura”.

Sara Pires reafirma que de acordo com o plano de retoma delineado pelo conselho da administração, a Cabo Verde Airlines traçou como rotas prioritárias e rentáveis Boston, Paris e Brasil, para além de Lisboa.

C/RCV