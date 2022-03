S. Vicente: Com 29 anos Klisman dos Santos enfrenta um dos maiores desafios da sua vida – A luta contra a doença renal crônica

14/03/2022 00:37 - Modificado em 14/03/2022 00:44

Klisman dos Santos é natural da ilha de São Nicolau e é um dos cerca de pouco mais de 20 pacientes renais crônicos que estão em São Vicente em tratamento no Centro de Hemodiálise da ilha. Com 27 anos de idade, conheceu o diagnóstico em 2019 e já lá vão dois anos a lutar e a enfrentar os “dias mais difíceis” da sua vida, devido ao tratamento. E faz um apelo aos jovens e a todas as pessoas no geral, a apostarem na prevenção.

Em entrevista ao Notícias do Norte, a margem do dia do Rim, celebrado no dia 10 de Março, Klisman dos Santos conta um pouco como tem sido esta batalha, contra uma doença, a insuficiência renal crônica, um quadro bastante grave que compromete a qualidade de vida do paciente.



Apesar da idade, este os rins deste jovem perderam a sua capacidade de filtrar o sangue por isso, depois de ter estado na cidade da Praia em tratamento, com a construção do Centro de Hemodiálise em São Vicente foi transferido para a ilha.



A sua rotina diz, passa por um tratamento ligado a uma máquina que tem a mesma função do rim, filtrar o sangue devido a um mal caracterizado pelo comprometimento dos rins. A hemodiálise requer três visitas ao centro e é custeada pelo sistema público de saúde.

Tratamento

De acordo com informações médicas, a hemodiálise se realiza através da filtração com uma máquina especializada. Ela recebe o sangue do paciente por meio de um cateter ou uma fístula arteriovenosa e retira as toxinas. Isso acontece com a ajuda de uma solução e uma membrana semipermeável.

Após a filtração, o sangue é “devolvido” limpo para o paciente por meio de um acesso vascular. O tempo necessário de hemodiálise varia de acordo com a condição do indivíduo, sendo entre duas e quatro vezes por semanas de 3 a 5 horas. Esse procedimento só pode ser feito em hospitais ou clínicas especializadas.

Ou seja, esta é a rotina do jovem “saniclauense”, que a caracteriza como uma experiência dura. “Uma luta difícil de lutar”, diz Klisman dos Santos que se apoia na sua força de vontade para continuar a enfrentar esta condição, que o deixa dependente de uma máquina.

“O que me motiva é a força de vontade para lutar e por isso apelo aos jovens e pessoas no geral a se cuidarem e estejam atentos na prevenção da doença. “Cuidem com o sal, alimentação e outros fatores”.



Isso, porque, diz, é uma “luta dura de batalhar”, afirma o jovem que conheceu o diagnóstico na cidade da Praia. “Não quis aceitar que estava a passar. Quando me explicaram no que consistia e como teria de viver dali para a frente. Não foi fácil, mas hoje lido melhor com isso”, explica Klisman dos Santos.

Conta ainda que até chegar aqui, numa condição mais estável, passou por muita coisa. “Estive à beira da morte. Mas neste momento vivo de forma, se posso dizer assim, tranquilo com o tratamento da Hemodiálise. Agradeço a equipa médica que está connosco, tanto em São Vicente como na cidade da Praia “, sublinhou.

Atraso de três meses no pagamento do subsídio dado pelo Estado

Contudo, além desta batalha, soma mais outro problema. É que já têm mais de três meses que não recebem o subsídio do Estado para os ajudar no dia-a-dia. “A nossa, a minha em particular é com o subsídio, devido a renda de casa”, prossegue dos Santos que diz, que por não ser da ilha e por não ter condições de trabalhar e por não ter familiares na ilha acaba por depender boa parte do subsídio.

“Dependendo do montante para pagar casa, alimentação e às vezes, carro para deslocações”, queixa-se este jovem, que diz no entanto, ter bastante vontade de trabalhar e não depender de terceiros para seguir com a sua vida. “As pessoas pensam que não gostamos ou não queremos trabalhar. Mas isso não é verdade, tenho bastante vontade de trabalhar e conseguir custear as minhas necessidades”, referiu o jovem durante uma mesa redonda na Universidade do Mindelo, sobre a temática do rim.

E assim para que no futuro, não tenham que passar por situações de não terem, sequer, 40 escudos para pagamento do autocarro para irem fazer o tratamento. “Não é toda a hora que saímos do hospital em boas condições para andar a pé para casa. Alguns colegas, digo colegas, porque estamos na mesma situação, já passaram por isso. Não tinham dinheiro para irem ao centro fazer a hemodiálise”, lamenta este jovem.

Nesta incerteza de quando irão receber o subsídio, ou se vão receber, acabam por focar o pensamento neste problema, o que conforme o Klisman dos Santos pode desencadear tensão alta e prejudicar ainda mais as suas saúde.

Portanto, apela a quem de direito que tenha atenção a esta situação, já que como o próprio diz, o facto de terem os braços sempre “furados” leva a que muitas pessoas a vejam com olhar travesso, questionando se são ou não usuários de drogas.

Sobre a doença, voltou a lançar um apelo aos jovens para cuidarem. “É preciso trabalhar na prevenção, porque é mesmo triste e complicado viver assim”, salienta.

Rim

Para quem não está familiarizado, o rim é o único órgão do corpo que pode ser substituído por uma máquina. O aparelho basicamente filtra o sangue e elimina o excesso de toxinas e líquidos do organismo quando ocorre a falência do órgão.



Em geral, o paciente precisa submeter-se à hemodiálise pelo menos três vezes por semana, em sessões de quatro horas de duração. Sem o tratamento, não há garantia de vida.

O Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, Evandro Monteiro, durante a abertura da Jornada para assinalar o Dia Mundial do Rim, que teve lugar nesta quarta-feira, 10 de março, em São Vicente, considerou que em Cabo Verde, as doenças renais se afiguram entre as principais causas de morbilidade e mortalidade e a tendência é crescente assim como a nível mundial, tendo como fatores de risco modificáveis nomeadamente a HTA mal controlada, Diabetes Mellitus, hiperlipemia, uso do tabaco, uso abusivo do álcool, entre outros fatores.

Neste sentido, disse ser necessário persistir ainda mais nos esforços ligados à promoção da saúde e prevenção da doença, consciencializando a população para adoção de hábitos e estilos de vida saudáveis e para a consolidação progressiva dos ganhos obtidos na atenção primária em prol da saúde pública.

A Jornada sobre o Dia Mundial do Rim foi organizada pelo Hospital Dr. Baptista de Sousa entre os dias 10 e 11 de março e teve como objetivo incentivar e apoiar os profissionais de saúde para melhorarem o conhecimento e condução da Doença Renal Crônica (DRC) em todo o espectro de prevenção da doença e integrá-la às outras doenças crônicas não transmissíveis, em programas de serviços abrangentes e integrados, possibilitando a deteção precoce e rastreamento da mesma em âmbito nacional.

Elvis Carvalho