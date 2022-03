Caso Mar d ́Canal – Ministro do mar diz que “só falta um pedido formal” à Direcção Nacional das Políticas do Mar para começarem a navegar

14/03/2022 00:21 - Modificado em 14/03/2022 00:44

O ministro do mar, Abraão Vicente, sobre o caso do navio de cargas e passageiros inter ilhas, Mar d ́Canal, garantiu que “só falta um pedido formal à Direcção Nacional das Políticas do Mar para começarem a navegar”.

E sustenta que a Companhia Naviera Armas, tem Mar conhecimento disso, mas optaram por fazer as coisas à sua maneira com uma interpretação errônea da legislação.

Abraão Vicente diz que as instituições do Estado têm que funcionar e não é na imprensa que qualquer empresa ou instituição irá pressionar o Estado e operar fora da lei.

“Nós comunicamos ao operador Mar d ́ Canal que a nova lei, quais são interpretações marítimas do Instituto Marítimo e Portuário, da ENAPOR e a nova lei de registo de Operadores e o parecer é claro.

A saída da embarcação não saiu na passada sexta, 11, por impedimento legal, é que conforme o governante, que reitera as justificadas do IMP, a companhia liderada por Valderimo ferreira, “Vlú” tiveram aviso atempadamente, que não tinham todas as condições para o navio iniciar as operações, contudo “à revelia venderam os bilhetes e estabeleceram uma rota”, criticou o Ministro.

Do outro lado, na outra companhia do país, Abraão Vicente deixa claro que o governo não vai ceder a pressões de impedir outro operador de navegar no transporte de cargas e passageiros inter ilhas.

“Nós também recebemos uma carta da Cabo Verde Inter-ilhas que protesta, de certa forma, tentando condicionar o Estado, dizendo que nós não podemos licenciar uma nova operadora”, explicou o ministro.

E lembra a empresa que existe um parecer jurídico que diz que o mercado é livre, portanto o CV inter ilhas só tem a exclusividade de benefícios do subsídio pela prestação de serviço público, mas qualquer operadora nacional legalmente inscrita como armador e legalmente licenciada pela Direcção Nacional de Políticas do Mar pode operar.

Reacção do Ministro do Mar a partir de Boavista em visita no quadro das suas atribuições como tutela do sector marítimo.

Elvis Carvalho