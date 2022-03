Peritos do VIH-SIDA da África Ocidental e Central em Cabo Verde com foco aumentar eficácia dos programas de luta contra a doença

14/03/2022 00:16 - Modificado em 14/03/2022 00:16



A reunião técnica preparatória dos peritos da Região Ocidental e Central Africana, que antecede uma reunião de política regional marcada para Maio, tem lugar na Cidade da Praia, entre os dias 14 e 16 do corrente mês.

Trata-se de uma parceria entre o Ministério da Saúde, o Instituto da Sociedade Civil para o VIH e a Saúde na África Ocidental e Central e a ONU SIDA, tendo em vista identificar abordagens e estratégias alternativas viáveis para aumentar a eficácia e a segurança dos programas para as populações.

A iniciativa antecede uma reunião política regional intitulada “De Dakar à Praia, Revitalizando a Resposta ao VIH num contexto regional em mudança na África Ocidental e Central” que terá lugar em Maio de 2022, na cidade da Praia.

Conforme nota do Ministério da Saúde, atualmente, na África Ocidental e Central, as populações mais afetadas pelo VIH/SIDA são mulheres jovens, crianças, trabalhadores sexuais, homens que fazem sexo com homens, pessoas transgéneras, e utilizadores de drogas injetáveis.

As raparigas adolescentes e mulheres jovens são responsáveis por quase três em cada cinco adolescentes entre os 10-19 anos de idade que vivem com o VIH, sendo as mulheres jovens “desproporcionadamente afetadas” pelo VIH na região, por causa de elevados níveis de desigualdade de género, violência baseada no género, e violência sexual.

A mesma fonte diz, em situações de conflito, a violência sexual é geralmente utilizada como estratégia de guerra, sendo as mulheres jovens particularmente vulneráveis.

“Além disso, estes grupos populacionais chave tornam-se vulneráveis pelo estigma, incluindo a auto estima, a discriminação, a criminalização e o medo, que constituem barreiras ao acesso à informação, e aos demais serviços que deveriam protegê-los da infeção pelo VIH”, alerta.

Dakar colheu, entre Outubro e Novembros últimos, a Cimeira de Alto Nível sobre o VIH, que terminou com fortes recomendações para desencadear progressos na resposta à pandemia, especialmente dando prioridade à adaptação de estratégias e programas aos desafios multifatoriais do contexto, repensando abordagens dirigidas aos grupos mais vulneráveis e adotando um novo quadro para um financiamento sustentável.