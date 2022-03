Antónia Graça faz cosméticos caseiros para preencher o tempo e driblar a crise

14/03/2022 00:08 - Modificado em 14/03/2022 00:08



No início da pandemia, Antónia Graça procurou formas de preencher o seu tempo através da produção caseira de sabonete, óleos para cabelos, entre outros. Uma atividade que teve como objetivo ocupar a mente e fazer experimentos para consumo próprio. A ideia não era sobreviver com esta atividade, mas sim agregar mais um rendimento à pequena mercearia da família.

Residente em Ribeira Bote, São Vicente, Antónia Graça conta que tudo começou naquilo que considerava ser “uma brincadeira” na época de quarentena, em Março/Abril de 2020, para ocupar um pouco mais o seu tempo.

“Eu estava em casa não tinha nada para fazer, logo comecei a experimentar coisas e comecei por fazer primeiramente sabonetes caseiros e óleos para cabelo”, conta Antónia Graça que avança que neste momento os óleos são os que mais vendem.

Hoje, o cabelo é a maior preocupação das pessoas, principalmente quando a intenção é mantê-lo o mais natural possível, conforme esta senhora.

Na sua casa guarda um de seus maiores tesouros: no jardim, disputando espaço com outras plantas, cresce uns pés de babosa que está na família desde sempre. O gel extraído das folhas é matéria-prima de muitos cosméticos que ela produz de forma artesanal.

Para além de comprar a glicerina na farmácia, recorre sempre ao alecrim e eucalipto, fresquinhos acabados de chegar da ilha vizinha, Santo Antão.

Em 2020, durante 6 meses percorria ruas de morada para vender seus produtos, tais como óleos (de eucalipto, alecrim e cenoura) para tratar cabelos e que neste momento são os com mais saída, e sabonetes de cenoura, babosa, chocolate, café, alecrim e eucalipto para qualquer tipo de pele.

“Foram 6 meses a percorrer as ruas da morada e outras zonas. Foi divertido, foi bom, vendia muito os produto”, lembra a senhora que diz que a venda era feita por unidade, já que vender em muita quantidade requer muita burocracia em termos do registo do produto, quando falamos de um pequeno negócio caseiro.

No entanto, conseguia trazer para casa 3000$00 ou 3800$00 com a venda de 10 ou 15 unidades de sabonetes e óleos, num percurso realizado pela manhã durante 2 horas, e acontecia 3 vezes por semana.

Neste ano, preferiu diminuir a produção para produzir mais exclusivamente para os clientes que já estão conquistados e que se identificam com produtos, e manter-se em casa para cuidar das suas plantas e da sua pequena mercearia.

Sabonete de cenoura, diz, é o mais sensível, logo o mais complexo de produzir por causa do ponto que é preciso acertar para uma melhor qualidade. O tempo de duração para a mesma é importante.

“Para se atingir a dureza e a qualidade necessárias é preciso dar tempo a cada produto e falo em 20 a 40 dias”, explica.

Produções extras para consumo próprio: “Gosto de experimentar tudo”. A mesma conta que tem sido bastante satisfatório e económico produzir produtos para o consumo em casa.

Durante as produções Graça aproveita sobras para fazer sabão líquido e sólido, amaciador para roupa, detergente para louça, velas, o que para esta empreendedora tem evitado gastos com os produtos mais em casa.

“Não aposto 100% nesta atividade, porque sozinha não consigo, há muitos custos, o espaço é insuficiente e o fator tempo é importante para se obter bons resultados”, afirma a empreendedora que acrescenta que por enquanto vai continuar a ser um “hobbie”.

AC – Estagiária