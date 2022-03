Governo descarta a possibilidade de enviar, neste momento, cabo-verdianos para estudar na Rússia

11/03/2022 23:58 - Modificado em 11/03/2022 23:58

A garantia é da Secretária de Estado do Ensino Superior, Eurídice Monteiro, que anuncia a suspensão do processo de envio de mais estudantes para a federação Russa, devido ao conflito armado nesta região. A mesma avança que, o governo está a apoiar com complemento da bolsa os estudantes na Rússia e noutros países no leste Europeu.

“Os pais, encarregados de educação, os jovens e toda a comunidade cabo-verdiana deve estar ciente que a primeira missão, e a primeira responsabilidade do Estado de Cabo Verde é salvaguardar a segurança dos seus nacionais”,

A mesma afirma que o governo não vai enviar ninguém para um contexto que está numa situação de crise, e sobretudo de crise humanitária. “Mesmo que tivéssemos estudantes prontos para partirem nós não iríamos permitir que os mesmos partissem agora para a Rússia”, sublinha.

Para além da articulação com a embaixada de Cabo Verde em Bruxelas, o ministério da educação tem contado com a colaboração da associação dos antigos estudantes na Rússia no contacto com os atuais bolseiros.

“Temos em curso um processo de apoio a nível da assistência social, apoio social aos estudantes que se encontram na Rússia”, avança a governante que sublinha que estes estudantes recebem bolsas dos países de acolhimento.

No caso daqueles que estudam na Rússia, indica, têm vindo a receber um reforço para complemento das suas bolsas por causa dos custos de acesso a produtos alimentares e a FICASE tem vindo a apoiar estes estudantes.

Apesar da disponibilidade da embaixada da Rússia em Cabo Verde para aumentar o número de bolseiros, o governo prefere aguardar pelo fim do conflito no leste europeu para retomar o processo de envio de mais estudantes.

Eurídice Monteiro lamenta o eclodir da guerra no leste da Europa, uma região que tem sido uma importante parceira de Cabo Verde na formação de jovens quadros. Uma cooperação que, diz a governante, remonta aos primórdios da independência nacional.

Neste momento, Cabo Verde tem 43 bolseiros na Rússia, 20 na Hungria e 6 na Sérvia. Na Ucrânia, garante a secretaria de Estado, não há neste momento nenhum estudante cabo-verdiano.