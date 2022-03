Boicote à saída de “Nos Ferry” representa um enorme prejuízo à companhia – Valdemiro Ferreira “Vlú”

A viagem inaugural do navio “Nós Ferry Mar d’Canal”, que deveria acontecer esta sexta-feira, 11 de março, às 15:00, com saída de São Vicente não aconteceu, porque o Instituto Marítimo e Portuário, IMP “deu ordens ao ENAPOR” de não deixar o navio zarpar do Porto Grande, conforme sócio maioritário da companhia detentora do navio, que assegura ainda, que a paragem da embarcação representa um “enorme prejuízo”, porque não sabem quando poderão viajar.

O navio parado soma prejuízos atrás de prejuízos, refere Valdemiro Ferreira, que lembra que o “Nós Ferry Mar d´Canal” está completamente operacional, com uma tripulação a postos e apesar de tudo estão proibidos de zarpar. A solução, diz, agora passa por um encontro com o Ministro do Mar que chega na ilha de São Vicente, segundo a mesma fonte, no dia 15 de Março, para tentar chegar a “algum lado”.

“E até lá a companhia vai ter somado enormes prejuízos diários”, realça este responsável, que aponta, outra solução, embora admita que não seja muito viável recorrer aos tribunais. “.Até agora tentamos resolver as coisas de forma institucional e administrativa, mas podemos ir ao tribunal. Mas depois vamos ficar à espera da resolução do problema até quando”?, questiona.

O caso do impedimento, é segundo “Vlú”, um boicote já e conforme explica esteve na Capitania dos Portos e entregou toda a documentação exigida, o mesmo aconteceu na direção de segurança do IMP. “O navio está certificado e o IMP bloqueou”, frisa o empresário que acusa-os de terem retido os documentos.

Explica que um navio para navegar tem que ter certificado de navegabilidade e tripulação. “O navio “Nos Ferry Mar d’Canal”, tem certificado e tripulação. Temos três tripulantes que têm que receber uma autorização para assumirem uma função superior a eles, porque não tem tripulação suficiente no país.

Uma situação, conforme afirma o IMP, “normalmente dá o despacho em 24 horas. Fizemos o pedido no dia 09 e hoje é 11 e até agora não recebemos a área”, crítica.

“Na saída da direção do IMP, encontrei o técnico da área respeitante aos assuntos da tripulação e garantiu-me que o parecer tinha sido positivo e que restavam apenas as cópias das cédulas dos tripulantes”.

Portanto diz não entender todo este imbróglio. “Fomos à Capitania dos Portos pedir desembaraço e ficamos de receber o documento às 12 horas e 30 minutos. E não recebemos”.

Para Valdemiro Ferreira “Vlú” houve uma acção de manipulação para impedir que o navio saísse. “Uma acção para boicotar a saída do navio” acusa.

Diz que o IMP não tem nada a ver com emissão da licença. “Não é da sua competência, é simplesmente certificado de navegabilidade e tripulação. Licença quem a emite é um órgão que foi criado e não existe”.

A Direção de Políticas do Mar é o órgão responsável por emitir as licenças, mas conforme este empresário ninguém sabe onde fica e quem é o responsável. “O Capitão dos Portos não sabe quem é o responsável, o diretor da segurança marítima e nem no Ministério do Mar, também sabem”.

“Se não sabemos onde fica e quem são os responsáveis como vamos pedir licença”, contudo reitera que a companhia não tem que pedir licença, “porque a portaria 28/2020 diz que companhias atualmente inscritas são consideradas com licença temporária.

E agora vai aguardar. “Não temos mais nada que fazer. O navio já esteve na Cabnave e tudo que é burocracia já foi feita”

E em relação à tripulação, por agora não avança qualquer informação.

Elvis Carvalho