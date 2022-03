Quarteto Nacional de arbitragem é convocada para arbitrar jogo da Taça das Confederações

11/03/2022 23:44 - Modificado em 11/03/2022 23:44

O jogo Al Ittihad (Líbia) e RoyalLeopards FC, será apitado pela equipa de arbitragem composta por Fabrício Duarte, Hélio Semedo, Wilson Fernandes e Antônio Rodrigues. A partida será disputada no dia 20 de Março, no Estádio Benina-Martyrs e conta para a quarta jornada do Grupo B da Taça das Confederações.

A Confederação Africana de Futebol anunciou a lista das equipas de arbitragem para os jogos da Taça das Confederações e Cabo Verde faz parte da convocatória.

Para o jogo Al Ittihad (Líbia) e RoyalLeopards FC (Suazilândia), a equipa de arbitragem é de Cabo Verde. Fabrício Duarte (Santiago sul) é o árbitro principal e será coadjuvado pelos assistentes Hélio Semedo (Santiago Sul) e Wilson Fernandes (São Vicente), enquanto que o quarto árbitro será Antônio Rodrigues (Sal).

O jogo será disputado no dia 20 de Março, no Estádio Benina-Martyrs e conta para a quarta jornada do Grupo B da Taça das Confederações.

Estes árbitros nomeados receberam no dia 2 de Março as insígnias da FIFA para 2022, numa lista de 10 árbitros cabo-verdianos.

A Federação Caboverdiana de Futebol, mostra-se satisfeita com esta nomeação, e sublinha, uma vez mais “engrandece o nome de Cabo Verde” no futebol africano e mostra o “prestígio e a confiança” que a Confederação Africana de Futebol (CAF) tem depositado na Federação Cabo-verdiana de Futebol e nos seus agentes desportivos.