São Vicente: Moradores de Ribeira de Calhau exigem celeridade na construção do campo relvado prometido

11/03/2022 23:41 - Modificado em 11/03/2022 23:41

Os moradores da localidade de Ribeira de Calhau, em São Vicente, exigem celeridade na construção do campo relvado prometido. É que conforme Filinto Brito, porta-voz da comunidade, há vários anos iniciaram os trabalhos, mas nunca foram concretizados, o que tem dificultado jovens desportistas na realização dos treinos.

“Neste momento, não temos realizado torneios neste espaço, por causa deste trabalho que iniciou há alguns anos, mas muito continua por fazer”, avançou Filinto Brito.

O mesmo lembra, que a zona dispõe neste momento de 2 campos de futebol de terra batida, contudo cada um tem a sua equipa que ocupa o espaço para treinos.

Vila real é uma equipa na segunda divisão de futebol de São Vicente, e segundo este morador, a equipa precisa amenizar as despesas quando muitos jogadores têm que se deslocar todos os dias para a cidade para treinar.

“Se o campo estivesse pronto não precisariam deslocar-se todos os dias a cidade e evitariam também custos com a deslocação”, acrescenta Brito.

Este morador lembra que, antes de se iniciar com a construção do campo, o espaço era ocupado com uma sentina, a sede da associação local que também era sede do Clube Vila Real, construído na década de 80, mas que se encontrava em estado de degradação.

“Neste momento, o que resta da construção é apenas um cercado e estamos à espera que algo seja dito e feito”, reforça.

No mês de Maio, avança, está previsto um torneio de futebol organizado pela equipa black panters que vai implicar mais custos em termos de transporte.

Recorde-se que em Agosto de 2020, a Câmara Municipal de São Vicente, prosseguindo na sua aposta no melhoramento das infraestruturas desportivas, iniciando assim a construção do campo relvado para a prática de futebol, que vai servir também às localidades vizinhas como Calhau e Madeiral.

Naquele ano, a autarquia avançou que os trabalhos do campo relvado estavam divididos em duas fases, sendo que a primeira fase iria priorizar a edificação de balneários, vedação e bancadas e na segunda fase o arrelvamento.

AC – Estagiária