As doenças crônicas tendem a aumentar cada vez mais em Cabo Verde – DNS 

As doenças crônicas tendem a aumentar cada vez mais em Cabo Verde

11/03/2022 00:37 - Modificado em 11/03/2022 01:03

A afirmação é do Director Nacional de Saúde, no encerramento de uma Mesa Redonda “Implicações Psico-Socioeconómicas no Tratamento Hemodialítico”, em São Vicente, no âmbito do Dia Mundial do Rim, promovido pelo hospital Dr. Baptista de Sousa esta quinta-feira, 10 de Março. Para Jorge Noel Barreto é preciso relembrar a comunidade de saúde e a população em geral a adoptar medidas preventivas para manter o corpo saudável e envelhecer bem e com dignidade.

As doenças tendem em aumentar cada vez mais em Cabo Verde, por causa da maior exposição aos fatores de risco”, realça o DNS que chamar a atenção das pessoas para as doenças renais crônicas abordando, a questão do diagnóstico, dos tratamentos, com enfoque para o que considera o mais importante, que é trabalhar as medidas de prevenção, para se evitar estas doenças.

Relembra que os rins são órgãos vitais e que possuem uma função importantíssima. “O controlo da tensão arterial, a questão da água, do sal e outras funções vitais no nosso organismo”, destaca Jorge Noel Barreto a importância do rim e da sua preservação para a nossa saúde.

E aponta os fatores de risco mais frequentes, a hipertensão arterial e a diabetes que acabam, prossegue, quando mal controlados podem evoluir para a doença renal crônica que obriga a pessoa a ficar o resto da sua vida em tratamento de substituição. “Não é nada fácil”.

Já que conforme relembra, as soluções para o tratamento da doença renal crônica é a diálise que é bastante custosa e por isso, diz-se ciente que é preciso pensar noutras soluções, certamente o transplante como o caminho inevitável.

Referindo ao Inquérito de Doenças Não Transmissíveis que foi realizado em 2020, o responsável da saúde diz que este inquérito permitiu ao Ministério da Saúde identificar que os fatores de risco para as doenças renais crónicas estão a ser cada vez mais preocupantes, visto também que é um preço que “se paga pela melhoria de vida da população”, que se torna cada vez mais sedentária com soluções a distância de um clique, os alimentos processados devido a falta de tempo, entre outros.

“O inquérito permitiu-nos identificar, que 45% da população tem sobrepeso. E 35% das pessoas tinham tensão arterial acima do valor considerado normal. Ainda 3,4% da população com glicemia aumentada e a média de gramas de Sal ingerido é de 9, muito acima do que é recomendada”.

“Isso mostra que as pessoas devem ser acauteladas evitando complicações para desenvolvimento da doença renal crónica”.

E é para isso que servem os dias mundiais, conforme o DNS para chamar a atenção, neste dia mundial do rim, este ano sob o lema “Saúde dos Rins para Todos – Educando sobre a Doença”, com objetivo de incentivar e apoiar os profissionais de Saúde para melhorarem o conhecimento e condução da Doença Renal Crônica (DRC) em todo o espectro de prevenção da doença e Integrar a DRC às outras doenças crónicas não transmissíveis em programas de serviços abrangentes e integrados, possibilitando a deteção precoce e rastreamento da DRC em âmbito nacional.

Atenção à saúde primária

Para Jorge Noel Barreto, os profissionais que trabalham na atenção primária devem zelar por um atendimento melhor, considerando todos os aspetos do doente

Para o Diretor Nacional de Saúde, muitas vezes devido a demanda e por estarem cansados, a opção destes profissionais passa pelo atendimento rápido para dar vazão a todos, mas apela aos profissionais de saúde, a terem mais atenção aos doentes e assim conseguir identificar problemas, que por vezes são fáceis de resolução, mas que acabam por passar devido a esta pressa.

“Apesar da demanda e do trabalho, que é desgastante, temos que ter alguma atenção mais aprimorada para ter uma resultados diferentes abordagens heurística para respostas e resultados mais eficazes”.

Logo sustenta que o trabalho na atenção primária é fundamental. “Devemos lembrar sempre da promoção da saúde e de hábitos saudáveis de vida. E isso deve ser feito de forma rigorosa, no seio da comunidade, envolvendo outros setores e um dos sectores é o sector da educação e aproveitar desde da tenra idade educando as crianças na questão dos hábitos de vida saudáveis e fatores de risco para estas doenças e incutir uma mudança de comportamentos.

E só assim, acrescenta, poderemos ter algum impacto na redução dos fatores de risco que levam a doença renal crónica.

EC