Covid-19: São Vicente regista hoje mais dois casos positivos e passa a ter 5 casos ativos

11/03/2022 00:23 - Modificado em 11/03/2022 00:23

O Ministério da Saúde notificou, nas últimas 24 horas, mais dois casos positivos de covid-19, todos em São Vicente, num universo de 287 amostras analisadas nos laboratórios de virologia do País.

Ainda de acordo com o boletim epidemiológico, registou-se também nas últimas 24 horas mais um recuperado da doença no concelho de Santa Cruz, no interior da ilha de Santiago.

Com estas novas actualizações, Cabo Verde passa a contabilizar 15 casos activos e 55.438 casos recuperados, 401 óbitos, 43 óbitos por outras causas e nove transferidos, perfazendo um total de 55.906 casos positivos acumulados.

No sentido de mitigar as consequências da pandemia em Cabo Verde, as autoridades sanitárias apelam às pessoas para que adiram à campanha de vacinação contra a covid-19 que está a decorrer em todo o país, para que todos possam estar mais protegidos o mais rápido possível.

Reforçou-se também o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da covid-19.