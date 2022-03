Peixeiras, tratadores e aos seguranças do mercado Municipal de peixe mais capacitadas no tratamento do pescado

No âmbito do projeto de pesca sustentável, cerca de 80 profissionais da área, entre peixeiras, tratadores e os seguranças do Mercado Municipal de peixe em São Vicente participaram de um workshop sobre conservação e manuseamento do pescado.

Promovido pela Associação para a Defesa do Meio Ambiente – Biosfera, foram entregues certificados a todos os participantes do workshop, acompanhado da entrega de um manual sobre “boas práticas na manipulação e conservação do pescado”, como forma de incentivar os trabalhadores da área a manterem os bons hábitos e às boas práticas referentes a conservação do pescado, por forma a garantir aos clientes um produto fresco e com boas qualidades.

A assistente de projeto de pesca sustentável, Jéssica de Matos da Biosfera diz que o projeto teve início em 2019 e que o referido workshop serviu para formar e informar sobre o manuseamento do pescado, para ter os cuidados mais básicos de higiene e saneamento,e assim oferecer aos consumidores um produto fresco.

“Mostra a realidade que estão inseridas e o que podem fazer, tendo em conta esta realidade para melhorar o produto que é fornecido aos clientes”.

Em representação à Câmara Municipal de São Vicente, a vereadora responsável pelos mercados, Neusa Sança realça a importância deste tipo de workshop, e defende que quando se fala em alimentação tem que ter atenção à saúde da população e que as peixeiras e pescadores devem estar cada vez mais cientes sobre o manuseio e a conserva do pescado. “Tem que ter uma preocupação em toda a cadeia, desde da captura, passando pelo manuseio, até chegar à mesa dos clientes”.

E isso esteve sob a responsabilidade da CV Qualy que fez o estudo no mercado de peixe, onde durante os três dias “tentamos focar em mostrar as boas práticas que devem ser aplicadas tanto a nível do mercado de peixes, como a nível de toda a cadeia desde do desembarque até aos consumidores”.

O projeto Pesca Sustentável

O projeto de pesca sustentável foi implementado em 2019 pela Biosfera, com o objetivo de promover a preservação da garoupa através da sensibilização e mudança de atitudes dos consumidores e das comunidades piscatórias.

O projeto abrange a comunidade piscatória de Salamansa, o consumidor local e os restaurantes locais, promovendo a pesca de linha e anzol e atitudes sustentáveis, como respeitar o tamanho mínimo de captura da garoupa (27 cm) através da certificação de sustentabilidade das embarcações artesanais e dos restaurantes.

De momento o projeto trabalha com 12 embarcações artesanais da comunidade piscatória de Salamansa, que serão certificados pela sustentabilidade do seu produto ao se comprometem a seguir com as atitudes sustentáveis como; respeitar o tamanho mínimo de captura das espécies, respeitar as épocas de defeso e capturar do pescado utilizando apenas linha e anzol.

Elvis Carvalho