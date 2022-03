São Vicente: Governo prevê lançar ainda este ano o Estatuto do Cuidador Informal

10/03/2022 20:03 - Modificado em 10/03/2022 20:03

Este anúncio foi feito pelo Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, que pretende ainda neste ano de 2022 lançar o Estatuto do Cuidador Informal que irá gerar rendimento familiar para aqueles que cuidam dos seus parentes.

Fernando Elísio Freire avançou a informação no âmbito da assinatura de um contrato-programa entre o Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social e a Câmara Municipal de São Vicente.

“Nós vamos criar um estatuto de cuidador, mas dentro deste estatuto iremos ter um estatuto do cuidador informal em que a família ou uma pessoa que cuida de uma outra pessoa que está sob a sua responsabilidade, mas não pode trabalhar porque tem de cuidar desta pessoa que passa a ser considerada uma profissão”, anunciou

O governante acrescentou ainda que essa profissão tem que ser remunerada, e o governo, através do Sistema Nacional de Cuidados, dá a esta pessoa a opção de cuidar da sua família ou seu dependente, e ser devidamente remunerada para tal ou ter acesso a um cuidador oficial que fará o serviço a várias famílias.

Em relação ao contrato-programa, o montante, orçado em cerca de 2 mil contos, será aplicado em programas que visam garantir o acesso a educação, a saúde, rendimentos, e aos cuidados com foco em grupos mais vulneráveis em São Vicente.

O presidente da CMSV Augusto Neves, agradece a parceria e diz que graças ao cadastro social, essa verba será canalizada para aquelas famílias mais carentes.

“Somos um país pobre, temos uma certa dificuldade e com um serviço que realmente faz o seu trabalho de forma organizada e com um governo que apoia esse setor que é fundamental, de certeza que nós estaremos num melhor caminho para o desenvolvimento desse país”, afirma o autarca.

Para Augusto Neves, este é mais um protocolo que irá “melhorar a situação e a condição das famílias mais carenciadas em São Vicente e poder dar combate a isso que para nós é uma tarefa fundamental”.

A assinatura do contrato-programa com a CMSV foi o primeiro ponto do programa de visita de 2 dias à São Vicente do ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire.