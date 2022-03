Parlamento: PAICV diz que país carece de políticas ajustadas no combate a informalidade laboral que tem maioria mulheres

10/03/2022

No segundo dia da sessão plenária de março, em declarações do PAICV – Partido Africano para a Independência de Cabo Verde – pela voz da deputada Adelsia Duarte, apesar de alguns ganhos, o país carece de políticas ajustadas no combate a informalidade laboral onde 60% dos que atuam nessa área são mulheres.

Conforme Adelsia Duarte, em Cabo Verde, as mulheres são maioria nas escolas, nos centros de formação e chegam a ultrapassar os 60% nas estruturas universitárias do país.

Contudo, explica, este aspeto “bastante positivo” não reflete no mercado de trabalho, onde “o desemprego tem um rosto feminino, onde elas recebem menos por trabalho de igual valor social, não há paridade na ocupação dos cargos de decisão”.

“O país carece de políticas ajustadas no combate a informalidade laboral onde 60% dos que atuam nessa área são mulheres”, afirma a deputada que, no entanto, este facto garantindo-lhes o acesso aos benefícios da segurança social e das prestações ali associadas, evitando que venham cair na pobreza na idade da reforma.

É neste sentido que diz que é preciso reconhecer que o combate à pobreza na mulher também “passa pelo combate à pobreza do tempo da mulher”.

“A mulher é sobrecarregada pelo trabalho não remunerado, não valorizado socialmente, o trabalho reprodutivo que lhe limita a sua participação tanto nos atos sociais a nível da política como também a nível do seu reforço académico e profissional”, salienta Adelsia Duarte.

A mesma defende que, a criação de serviços diversificados com custo acessível e a adequação do horário escolar à dinâmica familiar, serão medidas de políticas que incentivam a conciliação da vida profissional e familiar.

“No âmbito laboral é preciso estarmos atentos a precariedade contratual das trabalhadoras domésticas, a falta de regulamentação nessa área onde 90% das prestadoras são mulheres”, destaca a deputada.

