São Vicente: ocupantes do Quintal das Artes dizem não ter nenhum apoio da CMSV e do governo para a manutenção do espaço

10/03/2022 16:59 - Modificado em 10/03/2022 16:59

O porta-voz do grupo de artistas ligados ao carnaval, ao artesanato, entre outros, assegura que o Quintal das Artes não tem recebido apoios de nenhuma entidade para a reparação do espaço, sendo os mesmos que custeiam com recursos próprios.

Maiuca Gomes, Mestre de bateria, instrutor de percussão e construtor de instrumentos de carnaval, diz que “não recebemos ajuda nem da parte da Câmara Municipal de São Vicente e nem do governo para a recuperação do espaço”.

“Em relação a casa de banho, nós recorremos à CMSV para nos ajudar na construção de um esgoto, mas nada disso fizeram, logo arranjamos forma de o fazer ao lado do Mercado de Peixe”, avança Maiuca Gomes.

Este artista acrescenta que, o espaço só não está a cair aos pedaços, porque não está abandonado, mas que a parte exterior, tem dado algum trabalho todos os anos, por causa da ação do mar que corrói as paredes levando consigo os desenhos interessantes.

“Todos os anos gastamos 500 contos para fazer a manutenção das paredes, mas não vale a pena, porque a pintura desfaz-se por causa da salitra”, lamenta Gomes.

No que tange a dinâmica do Quintal das Artes, o artista sublinha que a movimentação já não está como antes da pandemia, mas já se nota uma certa agitação de turistas com a retomada do setor.

Este responsável considera este espaço uma referência para os turistas, tanto é que sempre que há cruzeiros e não só, passam sempre pelo Quintal das Artes.

“Neste momento, pode-se dizer que passam pelo quintal das artes cerca de 500 turistas por mês”, salienta, acrescentando que havia mais movimento em tempos de preparação para o carnaval.

O Quintal das Artes é um espaço aberto para todos, para visitas, ensaios, eventos culturais, oficinas de Artesanato, Escola de Batucada, Cursos de teatro, entre outros, em que em outros tempos todas as atividades davam vida a este lugar.

AC – Estagiária