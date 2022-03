Cremilda Medina marca presença em concerto solidário na cidade de Santo Tirso em Portugal

A cantora Cremilda Medina fará um concerto solidário na cidade de Santo Tirso, no dia 16 de Março, enquadrado no programa “Poesia Livre”, que pretende consciencializar a população da cidade, através dos versos de diferentes poetas, a importância da preservação do ambiente, convidando estes, a uma reflexão sobre a natureza.

Segundo nota de imprensa, para assistir ao concerto da jovem cabo-verdiana, cada pessoa terá que doar um livro a entrada para ter acesso ao evento, onde posteriormente a recolha solidária desses livros, serão encaminhados para Cabo Verde.

Cremilda Medina também vai estar presente em Cinfães no dia 12 de Março, onde mais uma vez levará a morna ao Auditório Municipal da vila, nesta ocasião regressa com o seu álbum “Folclore” e com novos “singles” que foi editando ao longo dos anos, como é o caso do mais recente single “Xandinha”, editado em Dezembro de 2021.

A cantora e seus músicos “embarcam numa viagem rica e fértil” pelos ritmos da música tradicional de Cabo Verde e levam o público “numa viagem de emoções fortes e sentimentos á flor da pele” onde a morna é “sempre a rainha”.

Nascida e criada na cidade do Mindelo, desde os 9 anos já se ouvia a voz de Cremilda Medina, e com apenas 14 anos já fazia parte de um grupo musical juvenil. Tem como sua estrela guia a “Morna – Património Cultural Imaterial da Humanidade”.

A rainha dos estilos musicais de Cabo Verde que a cantora mais se identifica, sem esquecer da Coladeira que também é, um dos seus estilos preferidos.

Em 2017 lança o seu primeiro álbum “Folclore” e desde então aos poucos Cremilda foi conquistando o seu espaço no mundo da música e tem partilhado o palco com grandes nomes da música de Cabo Verde.