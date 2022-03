“Vamos começar a operar porque já temos uma licença temporária”- Valdemiro Ferreira Sócio Maioritário do Mar de Canal

O navio Mar d ́Canal, que esteve durante dois anos a receber trabalhos de remodelação e reestruturação, foi, hoje, apresentado aos mindelenses. Valdemiro Ferreira garantiu que o navio começa a operar nesta-sexta, na linha São Vicente-Santo Antão, isso porque ao contrário do que diz o Instituto Marítimo Portuário – IMP – a empresa Naviera Armas dispondo actualmente de uma licença temporária para operar na indústria do transporte marítimo inter-ilhas de passageiros e carga.

Questionado então, se vão operar a revelia da posição do IMP, garante que não. “Não vai ser à revelia do entendimento do IMP, mas sim do cumprimento da lei. É diferente. Somos considerados com licença temporária e vamos trabalhar com isso”, sublinhou Valdemiro Ferreira.

Reagindo sobre a posição do IMP, que afirmou, ontem, 08 de março, que a licença temporária da empresa Naviera Armas está cancelada desde novembro de 2019, ou seja já não pode operar na indústria do transporte marítimo Inter-Ilhas de passageiros e carga, diz que o IMP está a basear-se no Decreto-lei 41/2019, que é subsequente ao código Marítimo de 2010.

“ Para cancelar a licença do Naviera Armas tinha que se sustentar na lei de 2019. E apoiou na lei de 2010. O que é errado. Esta lei sim daria o fundamento, mas o de 2019 no parágrafo sétimo tinha dois anos para ser regularizado.

A embarcação opera na linha São Vicente/Santo Antão desde 2003. Até 14 de julho, recorda-se, a lei não exigia licenciamento. Foi só a partir desta data que se passou a exigir e, para isso, as autoridades consideraram temporariamente licenciadas sem limite do tempo as companhias na data existentes, caso da Naviera Armas e do navio Mar d’ Canal.

“Temporária, significa que, quando uma companhia não está em atividade por imobilização técnica, que foi o caso de Mar d´Canal, não tem obrigatoriedade de estar a navegar e nem de cumprir o seu papel de transporte marítimo. Todos sabem que está em imobilização técnica”, frisou.

Neste sentido garante que as companhias armadoras atualmente inscritas consideram-se com licença temporária.

Sobre a viagem, avançou ainda que a plataforma de venda de bilhetes abre nesta quinta-feira, 10 de março, e segundo Valdemiro Ferreira, Vlú, como por todos é conhecido, apesar de todo o desgaste, provocado por vários obstáculos, que acabou por tirar um pouco do brilho deste projecto, mas mesmo assim diz-se satisfeito.

Com cerca de 45% no Shipping Business de Cabo Verde, Valdemiro Ferreira assegura que o Mar d´canal “é um dos melhores que o país já teve na cabotagem nacional”.

E a embarcação, prossegue, agora é nacional. “Antes era de espanhóis e queremos dar um melhor serviço possível e por ser nacional deveria receber carinho de todos os cabo-verdianos pelo trabalho feito. Vai servir São Vicente e Santo Antão, agora melhor”, garantiu Valdemiro Ferreira.

Com capacidade de 450 pessoas e 42 viaturas, afirma que é do interesse da empresa facilitar a vida das pessoas. “Vamos criar outras condições e vamos viajar de noite. Vai sair de São Vicente às 19 horas e sair de Santo Antão às 21 horas”.

