Ucrânia: Ex-Presidente da República Jorge Carlos Fonseca diz haver uma “clara e inequívoca agressão”

9/03/2022 23:39 - Modificado em 9/03/2022 23:39

O ex-Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, disse hoje à Inforpress que a situação na Ucrânia é um caso “claro e inequívoco de ocupação e de agressão” de um Estado independente e soberano por parte de um outro.

“Trata-se de uma agressão ilícita e ilegítima, já que ela não tem qualquer causa justificativa”, afirmou Jorge Carlos Fonseca, acrescentando que se está perante um acto “condenável a todos os títulos”, tendo em conta, sublinhou, as regras e os princípios do direito internacional aplicáveis e, por isso, “mereceu a condenação pronta da esmagadora maioria dos membros da comunidade internacional”.

O ex-chefe de Estado fez estas considerações, ao ser instado pela Inforpress a pronunciar-se sobre a guerra na Ucrânia, em entrevista, por telefone, a partir da cidade da Ribeira Grande, ilha de Santo Antão, onde se encontra de visita para ver “velhos amigos”.

Espera que a situação anterior à guerra na Ucrânia possa ser reposta, nomeadamente pela via do diálogo.

Relativamente ao posicionamento de Cabo Verde em relação ao que se está a passar na Ucrânia é de opinião que o Governo tem estado bem ao condenar aquela agressão.

Estando num período pós final do exercício das suas funções como Presidente da República não tem acompanhado, a par e passo, a actualidade nacional, nomeadamente as declarações políticas e outras dos órgãos do poder em Cabo Verde, mas, disse, pôde ler um comunicado do Ministério dos Estrangeiros e uma declaração do primeiro-ministro sobre a questão da Ucrânia.

“É o mínimo que se podia esperar de um país como Cabo Verde, amante da paz e a liberdade e democrática”, apontou Jorge Carlos Fonseca, lembrando que o arquipélago é um estado pequeno e, por isso, a sua “grande defesa é a afirmação incondicionada dos princípios que regem a comunidade internacional”.

“Daí que eu tenha lido com gosto a posição do Governo de Cabo Verde, que me parece ser o mínimo que se podia dar, já se trata de uma situação, como se costuma dizer, não há volta a dar”, indicou.

Confrontado com a afirmação de que o Presidente da República, José Maria Neves, também tem condenado a invasão à Ucrânia, escusou-se a tecer qualquer comentário a respeito, alegando que não pôde ler nem ouvir as declarações dele.

“Não iria fazer nenhum tipo de comentário já que não tenho presente as declarações do senhor Presidente da República”, admitiu Fonseca.

Instado se a guerra na Ucrânia poderá contribuir para o agravamento da situação económica de Cabo Verde, respondeu nesses termos: “Diria seguramente que sim. Apesar de não ser um especialista neste tipo de matérias, creio que não é difícil prevermos que um país como Cabo Verde, uma pequena economia de serviços, que vive muito das importações, seguramente irá sofrer as consequências disto”.

“A partir do aumento do preço da eletrecidade e dos combustíveis, isto pode ter um efeito em cadeia na subida de preço dos produtos essenciais para um país como Cabo Verde” frisou, acreditando que o executivo Ulisses Correia e Silva “estará seguramente a analisar os previsíveis impactos existentes e tomar as medidas de acordo com as condições que temos para reduzir os impactos desta guerra a nível dos preços, nomeadamente”.

Para Jorge Carlos Fonseca, a maior parte das importações cabo-verdianas é feita a partir dos países da União Europeia e haverá custos da guerra junto desses estados.

Apontou o exemplo de países europeus que, neste momento, já fizeram a projecção de aumentos orçamentais em matéria de defesa.

“O caso da Alemanha é gritante, o que significa que uma boa parte de recursos será alocada para defesas militares e segurança, o que pode afectar a quantidade de recursos disponíveis para a cooperação internacional, domínio em que Cabo Verde é, naturalmente, muito interessado”, defendeu.

Na sua perspectiva, o Governo deve proceder ao estudo das consequências da guerra na Ucrânia e ir actualizando-o de acordo com a evolução dos acontecimentos.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de Fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 406 mortos e mais de 800 feridos entre a população civil e provocou a fuga de mais de dois milhões de pessoas para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas para isolar ainda mais Moscovo.

O Presidente russo, Vladimir Putin, justificou a “operação militar especial” na Ucrânia com a necessidade de desmilitarizar e “desnazificar” o país vizinho, afirmando ser a única forma de a Rússia se defender e garantindo que a ofensiva durará o tempo que for necessário.

Inforpress