FCF vai organizar o primeiro curso de treinadores de guarda-redes

9/03/2022 15:54 - Modificado em 9/03/2022 15:54

A Federação Cabo-verdiana de Futebol, considerando as necessidades identificadas, através da Direção Técnica, vai organizar o I curso de treinadores de guarda-redes de 13 a 18 de Março, em São Vicente e Santiago.

O curso será realizado em Mindelo, no Centro de Estágio da FCF, de 13 a 15, e para as regiões desportivas de Santo Antão Norte e Sul, S. Vicente, S. Nicolau e Sal. De 16 a 18 será realizado no Centro de Estágio da Praia, para as regiões desportivas de Boa Vista, Maio, Santiago Norte e Sul, Fogo e Brava.

A realização deste curso conforme a FCF, em comunicado enviado as redacções, visa a criação das bases para a criação de um Departamento de guarda-redes do órgão máximo do futebol nacional, “tendo uma organização e crescimento sustentados a nível da estrutura federativa e clubes, de forma a criar condições para um crescente número de participantes nos cursos de diferentes etapas formativas, visando a melhoria da formação e aumento dos guarda-redes de qualidade em Cabo Verde”.

O curso tem como público-alvo, os treinadores de guarda-redes dos clubes e da estrutura federativa, que serão escolhidos pelas respectivas associações regionais de futebol.

“O curso pretende inicialmente, reconhecer e projetar a importância que deve ser atribuída à posição específica de guarda-redes de futebol, procurando melhorar a formação dos treinadores e dos Guarda Redes”, assim reforça a mesma fonte, em termos operacionais, os objectivos passam em desenvolver uma compreensão global do jogo de futebol, da equipa e do modelo de jogo e a respectiva atividade específica da posição de guarda-redes e as suas acções técnico-tácticas, adquirir diferentes métodos, aplicados ao guarda-redes, noutros contextos, quer a nível cultural, idades e estados de formação, e, ainda, entre outros objectivos, trabalhar na capacidade de interacção com outros elementos da equipa técnica.

O curso será ministrado pelo técnico Ricardo Leite, Mestrando em treino desportivo, especialização futebol, licenciado em desporto, técnico especialista em treinamento de guarda-redes, para além de possuir curso de treinador UEFA C – Grau I, Goalkeeper Coach Course UEFA B.

O técnico Ricardo Leite, no seu currículo, constam treinador de guarda-redes dos Sub-17, Sub-19 do Sporting Clube de Portugal, os mesmos escalões e, ainda, Sub-23, no Benfica, tendo sido, na época 2019/2020, treinador de guarda-redes na equipa principal do Vitória de Guimarães.

EC