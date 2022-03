São precisos 10 anos para a implementação completa do Instituto para Medicina Legal

A Diretora Geral da Política da Justiça considera que são precisos 10 anos para que o Instituto para Medicina Legal esteja totalmente implementado em Cabo Verde. Um projeto faseado cuja primeira etapa começa a ser desenhada, conforme Marlene Almeida.

A implementação do Instituto Nacional da Medicina Legal e Ciências Forenses é um assunto amplamente debatido no país. Mas ao que tudo indica já há luz verde para se avançar com a primeira fase do projeto, cuja conclusão poderá durar cerca de uma década, segundo a diretora geral da política da justiça.

“Estamos na fase da implementação, fase inicial visto que o instituto de medicina legal tem como objetivo uma implementação faseada. Serão 10 anos ate que o instituto esteja completamente instalado”, avança Marlene Almeida que diz que “para isso queremos ouvir os operadores, ouvir as pessoas ligadas diretamente a área”.

No âmbito desta cooperação será realizado esta quinta-feira um fórum cujo o objetivo é recolher subsídios para a implementação e organização dos serviços do Instituto, segundo Marlene Almeida

Por isso, indica, convidaram o professor Francisco Corte-Real, presidente do Instituto Nacional da Medicina Legal de Portugal que tem cooperado com Cabo Verde, através do Ministério da Justiça nesta área.

A abertura do Fórum sobre a Implementação do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, a ser presidido pela ministra da Justiça, Joana Rosa, no Campus da Uni-CV, na Cidade da Praia.