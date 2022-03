Márcia Chantre diz ter orgulho em exercer a profissão que tanto almejou para a vida

Com poucos anos na profissão, Márcia Chantre é uma das poucas mulheres em Cabo Verde que tem colocado a mão na massa e fazer valer a ideia que a mulher é onde ela quiser estar. Diz sentir orgulhosa por ser uma das poucas mulheres a exercer a profissão de oficial de máquina e também por sempre ter lutado para chegar onde está hoje.

Oficial de máquina (2ª maquinista), Márcia Chantre avança que o amor pela navegação marítima não é algo de tenra idade, mas sim algo que ganhou gosto após iniciar o curso superior, amor esse que fortalece, principalmente quando singrou no mercado de trabalho.

O objetivo, segundo Chantre, era terminar o curso e entrar logo no mercado de trabalho, após verificar que nessa área havia carência de pessoal, logo “achei que seria uma boa opção”,

Após terminar o curso em 2018 e ter ficando mais um ano fora da área pela qual se formou, o sentimento pela profissão mudou. “Com o passar do tempo comecei a ter amor pela profissão. Sempre gostei de trabalho mais prático”, frisa.

“Foi um pouco assustador quando comecei a ter contacto direto com a profissão durante os estágios curriculares ainda sem nenhuma experiência”, conta.

Para este profissional, o maior desafio encontrado tem que ver com as “exigências em ter mais experiência e saber tudo logo no início da profissão”, mas que para mim tudo se ganha com o tempo, e hoje diz sentir mais preparada e confiante em exercer a profissão.

A mesma tem verificado que em Cabo Verde aos poucos algumas mulheres estão a começar a enveredar pela área marítima ocupando funções/cargos que são executados maioritariamente por homens “e isso é muito bom”.

“Acho que nós, as mulheres, podemos fazer essas atividades, ditas atividades de homens”, sublinha Chantre, mesmo apesar de “todos nós termos as nossas limitações, tanto os homens como as mulheres”.

Esta oficial de máquinas diz que cada dia que aprende algo novo com a ajuda dos colegas é muito gratificante.

A trabalhar na CVinterilhas desde setembro de 2019, diz que o sentimento que carrega em estar a navegar nas águas de Cabo Verde, é de “orgulho”, e mesmo com dificuldades vai se ultrapassando.

“E talvez mais do que orgulho é amor pelo mar que está se transformando em um vício”, admite Márcia Chantre que apesar de dias com o mar é bastante agitado e teve obrigatoriamente se adaptar a isso, já que vai estar sempre nesse vai e vem entre as ilhas de Santo Antão e São Vicente.

Para finalizar Márcia Chantre deixa uma mensagem a todas as mulheres: “Quero dizer às mulheres que independentemente daquilo que a sociedade diz, devem seguir seus sonhos e que nenhuma barreira seja suficientemente forte para travar a vontade de fazer as coisas acontecerem”.

AC – Estagiária