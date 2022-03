A Associação para Defesa do Consumidor, ADECO, pede “Serviços Digitais Financeiros Justos” neste Mês do Consumidor

9/03/2022 00:11 - Modificado em 9/03/2022 00:11

A Associação para Defesa do Consumidor, ADECO, se une à Federação Internacional de Associações de Consumidores, a Consumers International e suas 200 organizações membros em todo o mundo para sensibilizar a opinião pública mundial sobre os direitos dos consumidores, exigir que sejam respeitados e protegido e aumentar a consciencialização sobre serviços financeiros digitais justos para os consumidores em todo o mundo.

No dia 15 de Março – Dia Mundial dos Direitos do Consumidor – grupos de defesa dos direitos do consumidor se reúnem para destacar uma questão premente enfrentada pelos consumidores em todo o mundo. Este ano, a Consumers International escolheu o tema “Serviços Financeiros Digitais Justos”.

Conforme a associação, as tecnologias digitais estão a reformular pagamentos, empréstimos, seguros e gestão de patrimônio em todos os lugares, tornando-se um elemento-chave para e consumidores de serviços financeiros.

“Por exemplo, espera-se que em 2024 os consumidores de banco digital ultrapassem 3,6 bilhões. No mundo em desenvolvimento a proporção de consumidores usando transações digitais cresceu de 57% em 2014 para 70% em 2017. E cada vez mais empresas estão a criar produtos financeiros digitais habilitados para tecnologia, para atender a essas demandas, com 39% das empresas vendo a adoção de fintech como uma prioridade máxima”, elenca.

Aqueles que trabalham para proteger os consumidores reconhecem o enorme potencial das finanças digitais para criar oportunidades para todos.

No entanto, os serviços financeiros digitais criaram novos riscos, além de exacerbar os riscos tradicionais que podem levar a resultados injustos para as empresas e consumidores. Há fortes evidências de que esses riscos aumentaram nos últimos anos, com consumidores vulneráveis tornando-se mais frágeis devido às dificuldades econômicas.

A rápida evolução dos serviços financeiros digitais demonstra a necessidade de abordagens regulatórias inovadoras e serviços e produtos financeiros digitais que se concentram em proteger e capacitar os consumidores.

O Dia Mundial dos Direitos do Consumidor 2022 convocará empresas, governos e formuladores de políticas a garantir que os serviços financeiros digitais sejam mais inclusivos, seguros, mitigar os danos, como golpes, fraudes e roubo de identidade, com dados protegidos e privados.

Ainda propõe a estas instituições a serem mais sustentáveis de forma a garantir que os produtos e serviços financeiros digitais sejam socialmente e ambientalmente responsáveis.

No âmbito do Dia Mundial dos Diretos do Consumidor, a ADECO vai realizar diversas ações, visando chamar a atenção da opinião pública sobre a importância dos direitos dos consumidores e promover a literacia financeira dos cidadãos.

EC