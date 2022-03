UNTC-CS acusa Júlio Silva de gestão danosa

9/03/2022 00:04 - Modificado em 9/03/2022 00:04

A Secretaria Geral da UNTC-CS acusa Júlio Ascensão Silva, antigo dirigente da Central Sindical, de gestão danosa. Joaquina Almeida afirma que o antigo líder da UNTC-CS devia estar calado ao invés de provocar alvoroço para dentro da Central Sindical.

Joaquina Almeida reagia ao pedido de adiamento do VIII Congresso feito pelo grupo de antigos sindicalistas, em São Vicente, de que Júlio Ascensão Silva fazia parte, com vista a viabilizar a pluralidade no evento.

O grupo considera que a exclusão de membros natos e sindicatos do VIII Congresso é uma “medida radical” e que a decisão “é absurda, insensata e inédita” na história da UNTC-CS.

Estes antigos dirigentes chamam de anomalia grave deixar de lado membros do Conselho Nacional, do conselho de Disciplina e até do conselho de fiscalizador de Contas e apelaram às autoridades competentes a tomarem o pulso à situação porque passa a UNTC-CS.

Descontente com as palavras dos antigos dirigentes da UNTC-CS em São Vicente, Joaquina Almeida não gostou do que ouviu e disse que Júlio Silva perdeu a oportunidade de ficar calado enquanto aguarda pelo veredito do tribunal sobre a gestão de mais de 30 anos.

“Senhor Júlio que fique caladinho, porque toda a gestão dele está no Ministério Público. Nós, posteriormente, daremos uma entrevista sobre o Júlio Silva, mas com documentos que comprovam tudo o que este antigo dirigente da UNTC-CS fez”,

A Secretária Geral da UNTC-CS, acusa Júlio Ascensão Silva de provocar instabilidade para dentro da central sindical, depois da tentativa de influenciar a atual gestão a proveito próprio quando deveria ter postura de um elemento apaziguador.

“Quando uma pessoa que viveu 30 anos na central, a usufruir do bom e do melhor da central, ele deveria ser a parte do equilíbrio, mas ele está sendo o olho do furacão”, comenta esta responsável.

Joaquina Almeida não atendeu ao pedido de adiamento feito pelo grupo de antigos sindicalistas, reafirmando que o congresso vai decorrer no momento e formato previsto.