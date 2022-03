IMP garante que o Naviera Armas não dispõe atualmente de uma “licença temporária”

9/03/2022 00:01 - Modificado em 9/03/2022 00:10

Em resposta a um jornal da praça, a presidente do conselho diretivo do Instituto Marítimo e Portuário (IMP), Joana de Carvalho, assegura que o Naviera Armas “navio Mar d´Canal” não dispõe atualmente de uma “licença temporária” para operar nas águas de Cabo Verde.

“Não é verdade que a Naviera Armas dispõe atualmente de uma licença temporária para operar na indústria do transporte marítimo inter-ilhas de passageiros, carga geral e misto, pois tal licença encontra-se cancelada desde Novembro de 2019”, refere uma nota de esclarecimento enviada a nossa redação.

O IMP lembra que em Outubro de 2019 já havia notificado a empresa sobre a intenção de cancelamento da sua inscrição para o exercício da atividade como armadora, para que pudesse se pronunciar em sua defesa, mas, no entanto, a Naviera não respondeu a notificação.

“O processo viria a terminar com o cancelamento da inscrição feito em Novembro de 2019, dando um prazo de 180 dias para a regularização da sua situação como armadora”,

Em 2020, após troca de missivas, o IMP diz que deixou claro que não seria possível proceder à renovação da licença do Navio Mar d’Canal sem o preenchimento dos requisitos exigidos por lei e nem proceder a inscrição da Naviera Armas como armadora.

Em Junho de 2021, a Naviera Armas pediu para se inscrever como sociedade armadora nacional, sendo assim informado dos requisitos e que a Administração Marítima da IMP seria responsável por este procedimento.

Já o licenciamento como operador de transporte marítimo inter-ilhas de passageiros e cargas, estaria a cargo da Direção Nacional da Política do Mar (DNPM), conforme avançou.

Após a inscrição como armadora, em Fevereiro deste ano, conforme a presidente do IMP, procedeu-se a uma vistoria do navio que visava a certificação. As recomendações e os requisitos exigidos por lei, resultantes do relatório de vistoria, avança, foram satisfeitas e o navio estaria apto para receber o certificado.

A IMP garante que tem respeitado prazos estipulados, neste caso o processo do Navio “nôs Mar D’Canal”, para responder às solicitações enviadas, o que a seu ver deita por terra a informação de o instituto estar a “reter certificados intencionalmente”.

A instituição assegura que “desde o princípio, atuou nos termos das suas atribuições e competências, no respeito pelas leis que regem a matéria, com integral cumprimento dos prazos e prestando todas as informações cabíveis à Naviera Armas”.

O navio Mar d´Canal, que esteve inoperacional desde 2019, deverá voltar a fazer viagens esta semana, “provavelmente” na sexta-feira, para proporcionar aos passageiros da linha São Vicente/Santo Antão um serviço de “mais qualidade”, segundo o sócio maioritário, Valdemiro “Vlú” Ferreira.

AC – Estagiária