São Vicente: problema no sistema informático do Hospital Batista de Sousa dificulta marcação de consultas

8/03/2022 23:49 - Modificado em 8/03/2022 23:50

Há problemas no funcionamento da rede informática do estado que tem gerado alguns problemas a marcação de consultas no Hospital Batista de Sousa em São Vicente.

Conforme a RCV, desde sexta-feira os relatos dão conta que a falha no sistema informático tem impedido que algumas pessoas conseguissem marcar consultas.

A utente Katia Santos diz ter um sobrinho que precisa marcar uma consulta, mas não consegue.

“Chegamos no hospital as 14h para fazer a marcação da consulta, mas foi-nos informado de que não há sistema e ao que parece é um problema que se arrasta desde sexta-feira passada”, ainda avança que as pessoas não são permitidas entrar na central de consultas para conversarem com os atendedores que fazem as marcações das consultas.

É neste sentido que a mesma questiona a existência ou não de um plano B. “Agora pergunto: se não há sistema, o hospital não tem um plano B? Para marcação de consultas e análises temos que aguardar até que o problema seja resolvido?”, pergunta Katia Santos, acrescentando que a consulta do sobrinho é com uma certa urgência.

“Temos o documento que mostra que a consulta é uma prioridade conforme escreveu o medico”, afirma a utente que diz não saber quando se pode marcar a consulta.

Este é um problema abordado anteriormente e também muitas vezes a central de consultas pede às pessoas para entrarem em contacto, mas muitas vezes ninguém atende.

Tentamos entrar em contacto com a diretora clínica do Hospital Batista de Sousa para esclarecimentos, mas até ao momento não foi possível.