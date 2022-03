Cidadão nacional do Reino Unido é último dos pedidos de extradição que deram entrada no ano judicial anterior

8/03/2022 23:44 - Modificado em 8/03/2022 23:44

Procuradoria-geral da República (PGR) informou hoje que está concluído o último dos pedidos de extradição que deram entrada no ano judicial anterior, tratando-se do caso de um cidadão nacional do Reino Unido.

Em comunicado, a PGR detalha que correu termos, no Tribunal da Relação de Barlavento, um processo de extradição referente a um cidadão estrangeiro, nacional do Reino Unido, condenado no seu país pela prática dos crimes de evasão fraudulenta do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e fornecimento de documentos falsos no âmbito da Lei do IVA, e ainda acusado da prática de um crime de lavagem de capitais.

Na sequência de decisão favorável do referido tribunal, o extraditando interpôs, segundo a mesma fonte, recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, que no dia 21 de Dezembro do ano passado confirmou a decisão sindicada de extradição do visado para o Estado requerente.

Lê-se no comunicado que a referida decisão judicial transitou em julgado no dia 11 de Fevereiro, tendo a entrega do extraditando sido efetivada no passado dia 03 de Março, a partir do Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, na ilha do Sal, de onde seguiu viagem para o Reino Unido.

Fica assim concluído o último dos pedidos de extradição que deram entrada no ano judicial anterior, sendo o mais mediático o caso do empresário colombiano Alex Saab, detido pela Interpol e pelas autoridades cabo-verdianas em 12 de Junho de 2020, durante uma escala técnica no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, ilha do Sal, com base num mandado de captura internacional emitido pelos EUA, numa viagem para o Irão em representação da Venezuela, com passaporte diplomático, enquanto ‘enviado especial’ do Governo venezuelano.

Depois de um longo processo judicial, Alex Saab foi extraditado para os Estados Unidos a 16 de Outubro e no dia 18 apresentou-se ao tribunal em Miami, onde se declarou inocente.

Inforpress