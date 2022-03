Parlamento: Debate com ministro da Juventude e Desporto marca sessão que arranca quarta-feira

8/03/2022 23:38 - Modificado em 8/03/2022 23:38

O debate com o ministro-adjunto do Primeiro-ministro para a Juventude e Desporto, Carlos Monteiro, marca a primeira sessão parlamentar do mês de Março, que arranca esta quarta-feira 09 e decorre até 11 de Março.

De acordo com o projecto da ordem do dia enviado à imprensa, a sessão vai ser ainda marcada por perguntas dos deputados ao ministro da Modernização do Estado e da Administração Pública, indicado pelo grupo parlamentar do PAICV (oposição), e pela apreciação de propostas de lei e de propostas de resolução.

Da agenda de trabalhos consta a votação final global das propostas de lei que define o regime jurídico de prevenção e atenção integral ao vírus da imunodeficiência humana e a síndrome da imunodeficiência adquirida (VIH/SIDA), e que define o regime geral de prevenção e controlo do tabagismo.

A proposta de lei que aprova o regime de acesso e reutilização de documentos e informações administrativas e a que estabelece as normas de qualidade e segurança em relação à dádiva, colheita, análise, processamento, preservação, armazenamento e distribuição de órgãos, tecidos e células de origem humana, também serão apreciadas.

Consta ainda da agenda, a aprovação de propostas de resolução, nomeadamente a que aprova, para adesão, a Convenção relativa à Competência, à Lei Aplicável, ao Reconhecimento, Execução e à Cooperação em Matéria de Responsabilidade Parental e de Medidas de Protecção das Crianças e a que aprova para a adesão, a Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, assinado a 25 de Outubro de 1980, em Haia.

Inforpress