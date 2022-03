KedadusMgmnt: agência de modelos que aposta na peculiaridade de rostos Cabo-verdianos

Criada em São Vicente, em Novembro de 2015, inicialmente com o nome de Models&Faces CV, começou a sua internacionalização em 2020. E rapidamente, conforme o seu fundador, tornou-se uma das maiores agências do país com reconhecimento e prestígio internacional. Considera-se “a maior agência do arquipélago”, por ter modelos a representar Cabo Verde em outros países.

Uma agência que aposta em “talentos peculiares”, vão de encontro com as expectativas das agências internacionais e que busca o reconhecimento de Cabo Verde no mundo, afirmando estarem contribuindo para a formação de uma sociedade “empreendedora e resiliente”.

Em entrevista ao Noticias do Norte, Kevin Sousa, CEO da Kedadus, nos explica os objectivos e preferências de modelos procurados pelo mercado internacional e que o país tem a oferecer, pois segundo o mesmo, “o seu olho não falha” relativamente a escolha de rostos únicos para enveredar no mercado internacional.

“Kedadus é uma nova forma de agenciamento de talentos que aposta naquilo que as pessoas têm de melhor, para transformar estas, em super estrelas.” Reforça Kevin Sousa.

Confira a entrevista:

Notícias do Norte: Qual é o objectivo e/ou interesse da agência Kedadus?

KedadusMgmt: Muito obrigado pelo convite, é um prazer poder falar sobre a Kedadus.

Kedadus é uma agência de modelos cabo-verdiana que procura o reconhecimento e elevação do potencial de Cabo Verde, descobrindo talentos nacionais e posicionando-os nos maiores mercados da moda internacional como Paris, Milão, Londres e Nova Iorque. Pretende ainda, dar o seu contributo para uma sociedade que seja capaz de sair da sua zona de conforto, apostando na formação dos futuros rostos cabo-verdianos.

NN: O que a Kedadus busca, quais as características principais para preencher os requisitos da agência?

KM: Acima de tudo buscamos pessoas com personalidade, proactivas e com bastante auto-estima, uma vez que a industria assim o exige, procuramos por rostos exóticos, únicos e diferentes. Apostamos unicamente nos talentos que vão de encontro com as expectativas das agências internacionais e que sabemos que serão confirmadas no mercado.

“A indústria é extremamente rigorosa, dessa forma não vale a pena aceitar alguém que não se adequa ao perfil exigido, pois se trata de um negócio e há que pensar e trabalhar como tal. Requisitos como a altura, beleza, exotismo, profissionalismo, inteligência, carácter e disciplina são cruciais para a carreira e o sucesso de um/a modelo/a”.

NN:Como fazem a escolha dos/as modelos?

KM: Todos os dias chegam-nos imensos pedidos de pessoas para fazerem parte da agência. E por estarmos à procura de rostos com características “específicas e peculiares”, nem todos são seleccionados. Basicamente gostamos de pessoas com qualidades e características únicas. Eu gosto muito de usar a expressão «jene sais quois», quando vejo alguém que tem algo inquietante e que pode se tornar uma estrela mundial, na maioria das vezes “o meu olho não falha”.

NN: Qual a idade certa para a descoberta destes talentos?

KM: A idade para ambos deverá estar entre os 16 anos e os 20 anos de idade, abrimos uma excessão até os 22 anos, porque a carreira é curta e os modelos precisam ser descobertos cedo, porque há todo um trabalho de preparação antes da sua estreia mundial.

NN: Quais os perfis mais procurados pela agência e também pelos clientes da Kedadus?

KM: A agência busca por modelos “fashion”, raparigas magras e com altura acima de 1.76m, medidas corporais exactas, não podem oscilar. Já os rapazes precisam ser magros, sarados e com 1.85m de altura no mínimo.

A indústria internacional já está sobrecarregada de modelos comerciais e não há muito trabalho para eles, e é neste quesito que procuramos modelos altos para passarela, campanhas publicitárias etc, que se enquadrem na categoria que nossos parceiros e clientes internacionais trabalham.

“A Kedadus está abrindo e abrirá portas a muitos jovens para o mundo, apetrechando-lhes com ferramentas importantes para a indústria e para o sucesso, pois quando o modelo aparece numa revistacomo sendo cabo-verdiano, é o nome destas ilhas que vai sobressair também”.

NN: Em Cabo Verde existem muitos jovens promissores?

KM:Sim. A moda internacional conhece muito pouco de Cabo Verde e aqui existe “um enorme potencial”, acredito que ainda há muito para se descobrir, mas precisamos elevar muito mais a beleza de Cabo Verde a nível internacional.

Temos alguns rostos reconhecidos como a Alécia Morais, Djenice Duarte, a Zuleica Eliana, a Sara Morgado e o Anilton Cabral. Eles mostram um pouco da nossa diversidade, nós podemos ser tudo – África, Europa, Ásia, há muita variedade e beleza que não é encontrada em outros lugares.

NN: O que os jovens nacionais oferecem?

KM: Precisamos trabalhar nos jovens a disciplina, o foco e o profissionalismo. É muito difícil trabalhar com pessoas que não acreditam em si mesmas, posso puxar por elas, mas de nada vale alguém dizer-nos o quanto valemos, se não acreditamos.

Neste aspecto a família poderá ajudar ou não. Há muitos pais que apoiam seus filhos e outros não fazem questão, eles incentivam os mesmos a seguirem outros caminhos. Apesar de a pessoa ter todos os requisitos para o mercado internacional os próprios pais comprometem um futuro que poderia ser promissor para os filhos.

NN: Quais os modelos que se destacam na agência?

K.M: De momento a nível internacional os rapazes como o Dimir Silva, o Steve Lima, o Ruben Lopes, o Márcio Soares e as raparigas são, a Leandra Andrade e Alexandra Soares, muitos outros estão no processo de “desenvolvimento, aguardando o dia D”.

“Não vale a pena mantê-los aqui em Cabo Verde, sem trabalho e sem perspectivas de crescimento. Somos um meio pequeno que ainda não percebe tudo sobre a indústria fashion.”

NN: Como é o mercado para modelos em Cabo Verde?

K.M:A moda é um sistema complexo e importante que contribui imenso para a economia de muitos países, mas infelizmente não se pode dizer o mesmo de Cabo Verde. Ser modelo é uma profissão e aqui o mercado é “incipiente” e quase inexistente, pois além de ser mal paga não é valorizada e não há marcas, estilistas e/ou designers que consigam sustentar a indústria nacional com trabalho constante.

NN: Existe diferenças entre o mercado feminino e o mercado masculino?

KM: Sim, por incrível que pareça a Kedadus tem mais homens que mulheres, mas o mercado feminino é mais rigoroso/exigente e também o mais bem pago. As mulheres trabalham mais que os homens, porque consomem mais artigos de moda do que o publico masculino.

Em Cabo Verde, não obstante haver muitas raparigas com potencial mas, ou elas não se interessam pela moda, ou então por influência da família não acabam escolhendo esta profissão, e ainda existem aquelas que não têm potencial, e sonham com uma carreira internacional.

“O nosso trabalho está aí para que todos vejam, queremos que reconheçam o esforço que é investir em Cabo Verde, e nós tentamos seleccionar os melhores em todos os sentidos, uma vez que almejamos ser uma referência no mercado nacional e internacional”.

NN: Dizem ser a melhor agência de modelos em Cabo Verde, o que as outras agências têm a dizer sobre isso?

K.M: Sim, realmente no momento somos a maior agência de modelos em Cabo Verde, uma vez que temos um número expressivo de modelos internacionais, quase todos os nossos modelos estão representadas por outras agências e também temos pessoas únicas e especiais, os melhores rostos, acredito que muito raramente se possa encontrar por aí.

No entanto não sei dizer a opinião que as outras agências têm acerca de nós, só gosto de ser optimista, sempre acreditar e trabalhar firmemente para conseguir todos os objectivos e metas propostos.

