S. Vicente: Responsável pela morte de “Dona Sissy d´Vídeo Clube” condenado com 23 anos de prisão e 2.500 contos de indemnização

9/03/2022 00:04 - Modificado em 9/03/2022 00:04

O acusado de matar Alcídia “D. Sissy” Salomão foi condenado a 23 anos de prisão por homicídio qualificado nesta terça-feira, 08, pelo Tribunal de São Vicente.

Na leitura do acórdão, o juíz Manuel Andrade sublinhou que “não há dúvida de que o crime foi executado e de quem foi o autor ”.

O juiz Manuel Andrade, que proferiu à sentença, fez um resumo daquilo que foi a conclusão do tribunal e considerar arguido Sandy Marlon Lima Neves culpado pelo crime de homicídio na sua forma agravada, condenado com 20 anos e seis meses de prisão, em concurso com outro crime de furto qualificado, com pena de quatro anos. No acúmulo jurídico, vai cumprir 23 anos de pena de prisão efectiva.

Para sustentar a condenação, o juiz do segundo juízo do Tribunal da Comarca de São Vicente afirmou que, embora ninguém tenha visto o Sandy Neves, efetivamente matando a senhora, o que acabou por passar pela valoração dos factos do processo, e estes foram provados durante o julgamento.

“O essencial da acusação foi provada. O jovem entrou no local na noite fatídica, agrediu e apropriou-se dos materiais que foram encontrados na sua posse”, refere o juiz, apontando que o tribunal chegou nesta conclusão com argumentos sustentáveis.

E para isso defende, que houve duas condições básicas. A possibilidade de crime. “A relação de proximidade e confiança que mantinha com a vítima. Elemento essencial para entrar na casa”.

E a segunda condição, conforme testemunhas, o problema sério de toxicodependência. “É viciado em drogas e álcool. E um individuo, conforme relatos ouvidos, quando estava em abstinência “despia a casa onde morava” para vender e comprar drogas, mostra que é capaz de qualquer coisa para se satisfazer, independentemente das circunstâncias”.

Dos pontos essenciais, que levou o tribunal a aplicar a pena de 23 anos, deve-se ao facto de considerar que é uma pena, que vai de encontro ao crime. “A senhora não morreu de imediato. Foram pequenos furos no pescoço que a levou a se esvair em sangue e morrer no chão do Vídeo Clube”.

“Morreu consciente da sua morte. Não teve forças, sequer de pedir ajudar, já que estava muito fraca para isso. Sozinha”, frisou o juiz que considera ter sido uma morte “dramática” de uma mulher de 55 anos de idade.

Sandy Marlon Lima Neves autor das 12 tesouradas que tiraram a vida a Alcídia “D. Sissy” Salomão, na Rua d´Morguin, São Vicente em Dezembro de 2020.

Defesa não descarta recurso

A defesa de Sandy Marlon Lima Neves, negando-se a reagir perante a sentença do seu constituinte, questionado sobre a possibilidade de recurso, diz que espera ter em mãos o acordão, e que deverá reunir-se com o seu constituinte para analisarem, sendo “muito provável” que interponha recurso da sentença.

E caso optarem por este caminho, o recurso deverá dar entrada no prazo de dez dias, a partir do momento em que a sentença for depositada na secretaria do Tribunal.

EC