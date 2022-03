Com ou sem guerra, Portugal quer concretizar todos os compromissos assumidos com Cabo Verde

O Primeiro-Ministro Português garantiu que o programa de cooperação com Cabo Verde será concretizado independentemente das dificuldades que o mundo enfrenta neste momento, casos da pandemia da covid-19 e do conflito na Ucrânia.

“Agora com a realização desta Cimeira nós quisemos também sublinhar que independentemente de todas as dificuldades, há um programa de cooperação com Cabo Verde que queremos mesmo concretizar e que será concretizado”, assegura António Costa.

No âmbito da VI Cimeira Cabo Verde/Portugal, este governante respondia aos jornalistas em conferência de imprensa, quando questionado sobre caso o conflito na Ucrânia se alastrar, se haverá condições de Portugal concretizar os entendimentos assinados na cidade da Praia.

António Costa manifestou o seu desejo de ver terminada a guerra entre Ucrânia e Rússia o mais “rapidamente possível”, que a paz seja restabelecida, o respeito pelo direito internacional, que a integridade territorial da Ucrânia seja respeitada e que as instituições democráticas daquele país possam retomar a sua atividade com toda a normalidade.

“Esse é o desejo da comunidade internacional, tão claramente expressa na Assembleia Geral das Nações Unidas ainda na semana passada com voto favorável, designadamente de Cabo Verde e de Portugal e é para isso que todos temos de trabalhar”, destaca.

Costa lembra que, não foi o contexto pandémico que fez Portugal afastar-se de Cabo Verde, pelo contrário, “foi mesmo nessa adversidade que mais nos aproximamos de todas as formas de cooperação que foi necessário e foi possível recorrer” e não há de ser essa dificuldade que afastará estes dois países.

“Quanto maior for o tormento maior tem que ser a sua solidariedade. Os amigos são para as ocasiões”, enfatizou o Primeiro-Ministro de Portugal, acrescentando que “essa mesma ocasião serve para reforçar a amizade”.

