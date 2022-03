Qual o Papel da Comunicação Social na Comunicação em Saúde

O Papel da Comunicação Social na Comunicação em Saúde é o tema de seminário promovido pelo Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP) destinado aos profissionais da comunicação social.

Um tema pertinente e que segundo o INSP, tem como intuito de reunir especialistas nas áreas de informação e comunicação, buscando um diálogo entre experiências distintas, tanto no campo da informação em saúde quanto no da comunicação social.

A pandemia da Covid-19 como problema de saúde pública mundial afetou todas as sociedades nas suas mais variadas esferas e representou durante dois anos o assunto mais falado e reportado ao nível da comunicação social de todo o mundo e em Cabo Verde a situação foi idêntica.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, as emergências de saúde pública, revelam os principais desafios e as lacunas no modo como os riscos são comunicados durante as epidemias, bem como os desafios e o papel dos média tradicionais (jornais, rádio e televisão).

Certo que a Comunicação em Saúde sendo conceito muito mais amplo comparado com a Comunicação em contexto de crise sanitária, mas em qualquer dos casos, a comunicação social desempenha um papel importante no sentido que constitui o principal canal de informação e transmissão de conhecimento à população.