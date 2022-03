Covid-19: Três novos casos e um recuperado

7/03/2022 23:14 - Modificado em 7/03/2022 23:14

O Ministério da Saúde reportou hoje, 07 de Março, mais 3 novas infeções pela Covid-19, em 458 amostras analisadas nas últimas 24 horas. Todos os novos casos ocorreram na Ilha do Sal que analisou 257 amostras.

Há um único recuperado, também na Ilha do Sal que passa a ter 8 casos ativos. A nível nacional o país passa a contabilizar 14 casos ativos. Os restantes estão na ilha de Santiago, 4, e São Vicente, 2.

Com a semana a iniciar, Cabo Verde tem um total de 55.898 casos positivos acumulados desde o surgimento do primeiro caso, em Março de 2020. Há, no entanto, 55.431 casos recuperados, 440 mortes a lamentar.

Resumindo, até agora 55431 casos recuperados, 401 óbitos, 43 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 55898 casos positivos acumulados.

No sentido de mitigar as consequências da pandemia de COVID-19 em Cabo Verde, apelamos às pessoas para que adiram à campanha de vacinação contra a COVID-19 que está a decorrer em todo o país, para que todos possam estar mais protegidos o mais rápido possível.

Reforçamos também o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da covid-19.