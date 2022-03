S. Vicente: homicida de “Sissy d’video clube” conhece sentença esta semana

7/03/2022 23:12 - Modificado em 7/03/2022 23:12

O arguido Sandy Marlon Lima Neves, alegado autor das 12 tesouradas que tiraram a vida a Alcídia “D. Sissy” Salomão, na Rua d´Morguin, São Vicente em dezembro de 2020, conhece a sua sentença esta terça-feira, 07 Março.

O 2º Juízo Crime do Tribunal da Comarca de São Vicente fará a leitura da sentença de Sandy Marlon Lima Neves, suspeito de ter assassinado, no dia 31 de Dezembro a dona do referido vídeo clube, dentro do espaço.

Conformes informações apuradas, o Ministério Público e o assistente de acusação pedem a sua condenação com uma pena coerente com o crime bárbaro cometido contra a proprietária do vídeo clube, com 12 tesouradas, embora a tesoura nunca foi encontrada.

O arguido, que se encontra em prisão preventiva, residia na zona de Dji d’Sal, onde também residia a vítima.

Sissy d’Video clube, como era conhecida, trabalhava no local do crime, e foi encontrada morta pelo filho no dia 31 de Dezembro, no interior do edifício envolta por uma poça de sangue e de uma arma branca ao lado.

Na altura dos acontecimentos e pelos dados recolhidos no local por familiares da vítima, o NN avançou que se tratava de um assassinato, visto que todas as evidências apontavam que Sissy tinha sido barbaramente assassinada dentro do local de trabalho.

O corpo de Alcídia Salomão foi encontrado no dia 31 e Dezembro de 2020 dentro de um video clube na Rua d´Morguin em São Vicente. O caso começou a ser julgado no passado dia 17 de Novembro e no dia 01 Dezembro foram feitas as alegações finais.