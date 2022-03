Santo Antão: Presidente da Assembleia Nacional defende a criação de alternativas para mitigar os efeitos dos mil pés na ilha

7/03/2022 14:02 - Modificado em 7/03/2022 14:02

Durante visita de três dias à ilha de Santo Antão, o presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia, defendeu este domingo que já é tempo de se criar alternativas para mitigar os efeitos dos mil pés na Ilha de Santo Antão.

“Uma reivindicação justa que eu enquanto Presidente da Assembleia Nacional apoio. Acho que já é tempo de sairmos da teoria para passarmos à prática. Temos que fazer algo muito concreto para que possamos sair deste embargo, porque os agricultores ficam prejudicados”, sublinhou o chefe da casa parlamentar.

Austelino Correia que falava à imprensa no final da visita de três dias a ilha das montanhas acrescentou que o embargo só “desmotiva os agricultores da ilha”, e por isso, diz, que é preciso que todos em Cabo Verde, deputados do governo, encontrar uma forma de sair e arranjar alguma alternativa para mitigar o efeito do embargo.

O mesmo, diz que esta que tem sido a maior reivindicação dos agricultores da ilha, é apoiada pelo chefe da casa parlamentar que defende que a que que fazer algo uma vez que os agricultores estão a ficar prejudicados.

O Presidente da Assembleia Nacional frisou ainda que é preciso mobilizar mais água tendo em conta estes anos de seca e apostar fortemente no turismo na Ilha das montanhas.

Austelino Correia terminou no concelho de Porto Novo uma visita de 3 dias à ilha que teve como objetivo contactar e fortalecer as relações com as autarquias e instituições locais.

Durante o encontro o edil portonovense realçou os ganhos alcançados, as grandes potencialidades da ilha, os anseios afetos ao concelho, solicitando ao Presidente da Assembleia nacional o exercício da sua influência para ajudar na resolução dos problemas.

Em Porto Novo, para além do encontro, realizaram-se visitas ao Posto do Turismo e Centro de Interpretação do Território, a Orla Marítima do Porto Novo, a Casa da Criança em Alto São Tomé a Vila de Ribeira das Patas e os vales de Ribeira da Cruz, Martiene e Alto Mira.

AC – Estagiária