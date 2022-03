São Vicente: Antigos dirigentes sindicais da UNTC-CS classificam de “absurda, insensata e inédita” a não participação de sindicatos no VIII Congresso desta central sindical

7/03/2022 13:58 - Modificado em 7/03/2022 14:02

Antigos dirigentes sindicais da União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde (UNTC-CS), em São Vicente, mostram-se indignados com a não participação de sindicatos no VIII Congresso desta central sindical, por conta do não pagamento de cotas. Para este grupo a tal medida é considerada “absurda, insensata e inédita” na história da UNTC-CS.

A porta voz do grupo, antiga Secretaria Geral da UNTC-CS, Filomena Araújo, falava em conferência de imprensa realizada esta manhã em Mindelo para se posicionarem sobre o VIII Congresso da UNTC-CS que está marcada para o dia 9 de março do corrente ano na cidade da Praia.

Segundo Filomena Araújo, mais de 10 sindicatos filiados na UNTC-CS de várias ilhas do país, incluído todos os sindicatos filiados sediados em São Vicente, foram excluídos e não vão participar no VIII Congresso da Central Sindical que acontece esta semana.

Conforme esta porta voz, essa exclusão se justifica com quotas de filiação em dívida dos sindicatos. “Nós, que durante décadas andamos nas lides sindicais, sabemos que o problema de pagamento da quota de filiação à Central Sindical, por parte dos sindicatos, sempre existiu, mas foi sempre resolvido, com o bom senso e através do diálogo, no âmbito do Conselho Nacional da UNTC-CS”, lembra Filomena Araújo.

A mesma fonte considera que não faz sentido esta “medida radical” e que a decisão “é absurda, insensata e inédita” na história da UNTC-CS.

No contexto atual de crise mundial, com reflexo nos produtos e serviços de primeira necessidade, a antiga Secretaria Geral desta central sindical diz que é “triste e lamentável” verificar que a atual liderança da UNTC-CS, ao invés de estar a “planear e a desenvolver ações de luta”, em prol dos trabalhadores, esteja “interessada e preocupada em criar conflitos internos desnecessários e artificiais”.

No entanto também avançou que foram excluídos do VIII Congresso membros do Conselho Nacional, do Conselho de Disciplina e do Conselho Fiscalizador de Contas com o mesmo fundamento de que os seus sindicatos se encontram com contas em dívida. Uma medida que a mesma considera “ainda mais grave”.

É neste sentido que, estes antigos dirigentes sindicais da UNTC-CS, residentes em São Vicente, apelam à liderança da UNTC-CS para que “arrepie caminho”, no que tange à exclusão dos sindicatos e dos membros natos do Congresso, criando as “condições necessárias e indispensáveis” para a participação dos mesmos nesse evento.

“Isto, como é óbvio, passará pela suspensão e o adiamento do Congresso, permitindo, deste modo, que o mesmo seja realizado com observância e nos termos dos Estatutos da UNTC-CS”, finaliza.

AC – Estagiária