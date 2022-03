CMSV diz que todo o espaço que inclui quintal das artes poderá ser requalificado numa parceria “muito forte” público-privado

O vereador da área de Património da Câmara Municipal de São Vicente (CMSV), Rodrigo Martins, diz estar ciente de que toda aquela área que inclui o Quintal das Artes, situada na Rua de Praia, no Mindelo, precisa ser requalificada, contudo defende que deve ser feita numa parceria “muito forte” público-privado.

“Realmente só poderá ser requalificado, no nosso ponto de vista, numa parceria muito forte público-privada”, avança Rodrigues Martins, lembrando que havia um projeto revolucionário “muito interessante” que abarcava até a zona de Praça Estrela, mas “infelizmente este projeto não avançou”.

O vereador respondia ao Notícias do Norte quando questionado sobre a real situação em que se encontra este espaço que alberga famílias e o quintal das artes que recebe visitas, ensaios, eventos culturais, oficinas de Artesanato, Escola de Batucada, Cursos de teatro…

Contudo, Martins garante que é algo que está na ordem do dia das prioridades da CMSV. “Houve dificuldades derivados da pandemia que levou a um equacionamento das próprias prioridades, mas nós sabemos que aquela zona terá que ser requalificada e acredito que nos próximos tempos”, sublinha o vereador.

É um quintal das artes, mas, segundo o mesmo é provisório, que o edifício se encontra degradado e que “necessita de intervenção” e, segundo este responsável, espera que haja um excelente projeto para aquela zona.

“Um projeto que até pode trazer mais dinâmica a cidade, a economia e também abrir oportunidades de investimento por parte dos nossos empresários.

Outrora este espaço chegou a ser chamado de Quintal da Vascônia, Ferro & Cª e por pouco tempo INDP – edifício inicialmente pertencente à Corys Brother´s e mais tarde à Ferro & Companhia das Águas do Tarrafal (1919).

O nome Vascônia foi por causa de um barco com esse nome que no século XIX pegou fogo na Baía do Porto Grande e os objetos que se salvaram foram arrumados nos quintalões da empresa, conforme informações disponibilizadas pela Direção Geral do Turismo.

Mais tarde a Ferro & Companhia veio a dar esse nome a um dos seus barcos que transportavam a água de Tarrafal de Monte Trigo em Santo Antão para São Vicente, essa água era depois transportada a casa das pessoas maioritariamente pelas senhoras com as suas latas à cabeça.

A direção avança ainda que, a companhia funcionou até ser criada a JAIDA na Matiota. Nos anos 90 chegou a funcionar uma parte do INDP (Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas) por poucos anos.

