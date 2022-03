Mindelense vence na estreia de Almara e Académica dispara na liderança do regional

A nona jornada do Campeonato Regional de Futebol em São Vicente, marcou este domingo, 06, a estreia de Almara no comando técnico da equipa do Mindelense que venceu o Salamansa por 1-0, mas viu a Académica também vencer o Falcões do Norte e reforçar a liderança da prova.

O Mindelense estreou este domingo, 06, no banco o treinador Almara que substituiu Rui Alberto Leite e depois de quatro jogos sem pontuar os Leões da Rua de Praia voltaram a sorrir com uma vitória a tangente sobre o último classificado o Salamansa por 1-0. Larry foi o autor do tento dos encarnados.

No enanto, a jornada fica marcada pela vitória da Académica do Mindelo ante aos Falcões do Norte por 0-3, o que deixou a equipa de Carlos Machado com mais três pontos do que os perseguidores diretos. Os golos da Micá neste encontro foram apontados por Maniche, Tchukim e Djack.

É que no sábado, 05, as equipas do Batuque FC e do Derby registaram o mesmo resultado (1-1), ante aos seus adversários, o Castilho e Farense, respetivamente pelo que atrasaram na corrida a liderança da prova.

Resultados da 9 jornada:

Batuque 1-1 Castilho

Farense 1-1 Derby

Mindelense 1-0 Salamansa

Falcões do Norte 0-3 Académica

Com este combinado de resultados a Académica lidera agora com 21 pontos, seguido pelo Batuque 18 pontos, Mindelense 18 pontos, Derby 15, Falcões do Norte 11, Castilho 8, Farense 7 e Salamansa 3 pontos.