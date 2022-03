Aumento dos combustíveis “foi violento” e transportes públicos precisam acompanhar para sobreviver

O aumento severo no preço dos combustíveis em Março, conforme os proprietários e motoristas de transportes públicos de São Vicente veio dificultar ainda mais a vida deste sector, que não estava bem e que na pandemia, havia enfrentado fenômenos que reduziram o faturamento.

Agora com a nova subida, pelo segundo mês consecutivo dos combustíveis, neste mês, de acordo com a nova tabela de preços, o Gasóleo Normal passa a ser vendido por 128,10 ESC/L; a Gasolina passa a 159,10 ESC/L; o Petróleo a 112,50 ESC/L, uma situação que segundo estes responsáveis é irreversível a subida da tarifa dos transportes.

A Transcor, a maior empresa de transportes públicos de São Vicente, diz que o recente aumento, principalmente neste mês de Março, “foi violento” por ser um aumento de mais 8 escudos por cada litro. “Para a empresa representa um aumento de cerca de 600 contos mensal de combustíveis e no custo da empresa, a volta de trinta por cento”, aponta o presidente do conselho de administração da empresa, Luís Gonzaga.

Uma situação que espera ser implementada pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME) é a atualização dos tarifários de transportes públicos, caso contrário, assegura que as empresas não vão conseguir dar conta.

“A Transcor espera que seja uma atualização justa para tentar equilibrar as contas das empresas e que não sobrecarga os consumidores. Aguardamos o mais rápido possível que a ARME nos apresente um valor para atualizar as tarifas”, realça.

Até 2019, diz que a empresa fechou as contas normalmente, mas nos últimos dois anos, devido a pandemia e as imposições e implicações que trouxe, foi mais complicado.

“Em 2020 e 2021 foram anos negativos devido à pandemia, mas temos que trabalhar e as contas têm que ser regularizadas pensadas para as empresas continuarem de pé”, sublinha.

No sector de Táxi a situação é a mesma. Dizem que estão a trabalhar em conjunto com a Câmara Municipal de São Vicente, com o objetivo de fazer algumas mexidas nos preços atuais aplicados.

O presidente da Associação de Proprietários de Táxi de São Vicente, Belarmino Lima, diz que os proprietários pretendem alterar nos próximos tempos o preço da corrida de táxi. “Desta vez acreditamos que o preço terá mesmo de subir. Não estamos a ver como travar esta situação”.

Este responsável diz que iam aguentando as subidas frequentes do combustível sem mexer no preço das passagens, mas agora com o último aumento, vai ficar mais insustentável se não for atualizado.

“Vamos entregar uma nova proposta à CMSV para ser discutida na Assembleia Municipal. Queremos manter os 150 escudos no centro da cidade e um ajustamento noutras zonas. E também que seja um preço único, para não termos problemas com os clientes”, frisa.

Do lado dos hiacistas, muda apenas o tipo de carro, é que a situação por estes lados também não é nada fácil. “Se referirmos em aumentar os preços, os clientes começam logo a brigar. Dizem que tudo já está caro só assim e agora vamos complicar as suas vidas. Mas se não mexermos quem é que fica em sérios problemas somos nós”, avança Carlos Silva.

Para este porta-voz, neste sector de transporte público, o que recebem dos fretes é negativo em relação ao valor gasto em combustível. “Não temos muita margem de lucro, e por isso é preciso que haja uma mudança”, lamenta este proprietário que a subida do preço dos combustíveis está e vai mexer com todos os outros preços de bens e serviços, contudo entende também, que precisa de uma mudança.

Sabem que a atualização dos preços do Hiace é necessária, mas dizem que não querem subir, senão podem vir a perder os seus clientes.

