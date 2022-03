Covid-19: Cabo Verde tem menos de 10 casos activos

5/03/2022 15:00 - Modificado em 5/03/2022 15:00

Cabo Verde contabiliza neste momento apenas oito casos activos de covid-19 e registou nas últimas 24 horas um caso positivo e ainda seis recuperados da doença.

Nas últimas 24 horas foram ainda analisadas 378 amostras nos laboratórios nacionais e segundo o boletim epidemiológico, têm neste momento casos activos os concelhos do Sal (5), Praia tem dois casos e ainda em Santa Cruz onde foi registado o único caso positivo desta sexta-feira.

Todos os outros 19 concelhos não têm neste momento casos ativos de covid-19, revelando então que a situação epidemiológica é neste momento boa, face ao mês de janeiro onde os casos dispararam devido ao aparecimento da variante da Ómicron.

Com estas novas actualizações, Cabo Verde passa a contabilizar 8 casos activos 55.429, casos recuperados, 401 óbitos, 43 óbitos por outras causas e nove transferidos, perfazendo um total de 55.890 casos positivos acumulados.

No sentido de mitigar as consequências da pandemia de Covid-19 em Cabo Verde, as autoridades sanitárias reforçaram o apelo para que as pessoas adiram à campanha de vacinação que está a decorrer em todo o país, para que todos possam estar protegidos o mais rápido possível.

Reforçam também o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da Covid-19.